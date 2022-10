Palibhasa Lalake nagpakitang gilas sa Manila Jockey Club Trophy Race

KABILANG sa nagpasiklab sa farewell races ng Manila Jockey Club Inc. noong Biyernes si Palibhasa Lalake.

Muling lumabas ang tikas niya nang sikwatin ang panalo sa MJCI Trophy Race sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite.

Sinakyan ni dating Philippine Sportswriters Association Jockey of the Year Jessie Guce, nagrehistro si Palibhasa Lalake ng tiyempong 1:34.4 minuto sa 1,500 meter race at hamigin ni horse owner JA Zialcita ang premyong P10K sa event na suportado ng Philippine Racing Commission sa pamumuno ni chairman Aurelio De Leon.

Dumiskarte si Guce, anak ni jockey legend Jesus Guce, sa pagpuwesto sa kabayao sa segundo upang tutukan ang nangunang si Best Regards.

Pero pa-far turn hinablot ni Palibhasa Lalake ang unahan upang tawirin ang meta ng may tatlong kabayo ang agwat sa pumangalaawang si Magnificent Lady. (Elech Dawa)