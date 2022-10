Nadine kinuskos, sinabon katawan sa IG

Pinabilib ni Nadine Lustre ang mga netizen sa kung paano mag-endorso ng produkto. Literal kasi na ipinakita niya sa mga followers kung paano siya maligo gamit ang sabon na nagpapakinis sa kanyang balat.

“@snailwhitephils reveals my skin’s healthy ang glowiest state. (heart emoji) #NOFILTERGLOW # MyBodyMyRules ,” caption ni Nadine sa kanyang Instagram post nitong Linggo.

Nakaputi lang na two-piece si Nadine habang kinukuskos ang buong katawan. Gamit ang produkto, pinabula niya ito at pinahid sa kanyang tiyan, braso, puwet, hita at dibdib.

Sey ng mga nasa comment section ng post ng aktres:

“Pati pagligo, aesthetic pa din.”

“That’s how you promote a product.”

“Ganito dapat mag-endorse.”

“Parang ang sarap maligo!”

“Wow luv it! So real!”

“Now this will get people to buy.”

Agad ngang umani ng 20K likes ang post ni Nadine as of this writing sa loob lamang ng 30 minuto. (Batuts Lopez)