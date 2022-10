‘Midnights’ ni Taylor Swift pinasabog Spotify

Iba talaga kapag nagpasabog si Taylor Swift dahil tiyak na malakas!

Muling nag-set ng record ang multi-Grammy winner na si Taylor dahil sa pag-debut ng kanyang 10th studio album na ‘Midnights’ noong nakaraang October 21.

Agad-agad na naging “most-streamed album in a day” ang ‘Midnights’ ayon sa Spotify.

Nagpasalamat agad si Taylor sa mga abangers ng kanyang bagong album via social media.

Nag-tweet it na: “How did I get this lucky, having you guys out here doing something this mind blowing?! Like what even just happened??!?!”

Bukod pala sa pagiging “most-streamed album in a day” ang ‘Midnights’, na-break din ni Taylor ang record as “most-streamed artist in a single day in Spotify history!”

Tinawag nga ng maraming music critics na isang “Lyrical Mastermind” si Taylor dahil sa 13 songs na sinulat niya for Midnights. Ang first single na n-release na may kasama ng music video ay ang “Anti-Hero” na si Taylor din ang nagdirek.

Sa extended version ng album, may additional na seven new songs pa ang dinagdag ni Taylor. Lahat daw ng songs ay nasulat niya noong magkaroon ng pandemya in 2020. (Ruel Mendoza)