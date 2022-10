Michael Juico, NE Rice Vanguards tinagpas Marikina Shoe Masters

Nagsalpak si Michael Juico ng 11 points at 10 rebounds upang tagain ng Nueva Ecija ang Marikina, 82-71, sa 4th Maharlika Pilipinas Basketrball League 2022Playoffs first-round series nitong Sabado ng gabi sa Bren Guiao Convention Center sa San Fernando, Pampanga.

Iyon ang pang-23 ragasa ng Rice Vanguards sa men’s regional league para pumalaot na rin sa Northern Division semifinals.

Si Will McAloney ang aktuwal na namayagpag sa opensiba ng wining squad sa likod ng 19 pts., 9 rebs., 2 assists, at four blocks to lead the Rice Vanguards para mag-abang na lang sa makakasagupa sa mananalo sa first-round series ng Pampanga Giant Lanterns at Bataan Risers.

Ang 23 pananaig ng NE ang umeklipse sa22-game winning streak ng Manila Metrostars noong 1999 sa nabuwag nang Metropolitan Basketball Association regular season. (Annie Abad)