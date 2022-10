Mga carousel bus driver irespeto pribadong motorista

Transportasyon ang linya natin ngayon guys dahil nga sa tila talagang naubos na rin ang takot ng mga utaw sa COVID-19 kaya talagang buhos na buhos na labas, indikasyon ay ang tila mas masikip na kalagayan ng mga lansangan ngayon kumpara sa noong ang mundo ay balutin ng pandemya.

Pero hindi pamasahe at overloading ang magiging tampok ng ating usapan kundi ang ugali ng mga bus drivers na kabilang sa mga tinatawag ng EDSA Carousel.

Parang nasobrahan kasi ang prebilihiyong ipinagkaloob sa kanila ng mga awtoridad kung ang pag-aasta sa kalye ng mga bus na minamaneho ng mga ito na para bagang ang mga operator lamang nila ang nagbabayad ng buwis na ipinangkukumpuni ng mga kalsada.

Sa inaraw-araw kong bumabaybay sa EDSA mula sa Quezon City hanggang sa aming payak na upisina sa Makati, palagi akong saksi, at biktima na rin sa walang habas na pagmamaneho ng mga bus driver na ito sa kabila ng pagkakaroon nila ng sarili at eksklusibong lane dahil nga dapat ay ginagaya na nila ang estilo ng MRT.

Kaya nga ang mga tigilan nila ay ginawa karamihan sa mismong ilalim ng terminal ng MRT ay upang maduplika ang serbisyo nito at magsilbi silang tagasalo ng mga mananakay na hindi na kayang isiksik sa loob ng mga bagon ng nabanggit na mass transport system.

Pero anong ginagawa ng mga driver ng mga carousel bus na ito? Lumalabas sila sa kanilang linya anumang oras na gustuhin nila sa mga lugar na mayroong opening sa mga barrier na nakapagitan sa kanila at mga pribadong sasakyan.

Ganoon din pag gusto nilang bumalik sa loob ng carousel line, kaya ang siste, dahil mas malaki nga sila sa karamihan sa mga pribadong sasakyan ay wala nang magawa ang mga kagaya namin kundi paunahin na lamang ang mga ito habang nagdadasal na sana ay wag kaming magilidan.

Ang tanong nga ng mga madalas makaranas ng ganitong situwasyon ay tama ba o pinapayagan ang ganitong pag-uugali ng mga carousel bus?

Grabeng swerving ang mga ganitong galawan kaya hindi malayong magdulot ang mga ito ng perhuwisyo dahil sa mismong eksklusibong lane nga para sa kanila ay mayroong sumasalya maya’t maya at inaararo ang barrier o kaya naman ay sumasampa sa bangketa, ‘yun pa kayang lalabas sila sa lane at makikihalobilo sa ibang motorista at kapag ginusto at nakakita ng opening ay pipinahan na lamang na parang walang nangyari ang mga katabi?

Pinapayagan ba sila na magcutting trip gaya ng nakikitang pag u-turn sa sa ilalim ng Ortigas-Megamall station ng MRT?

Sana po ay makarating ito sa LTFRB, MMDA, LTO at PNP-HPG para maitama nila ang mga mali, kung sakali nga na maituturing na paglabag sa alituntunin ang aking mga naoobserbahan.

Masyado na pong agrabyado ang mga pribadong motorista sa mga bus driver na ito.