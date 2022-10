Maging ligtas, smart driver

Patuloy ngayon sa paglobo ang sakuna sa iba’t ibang lansangan dahil na rin sa kawalan ng sapat na edukasyon sa tamang pagmamaneho.

Kaya payo sa motorista, bago magpaandar ng sasakyan ay tiyaking armado sa kaalaman o well-trained at responsableng driver na mahusay sa defensive driving, marunong rumespeto sa pedestrians at kapwa motorista, at higit sa lahat ay sumusunod sa Traffic Rules and Regulations.

Malaki ang maitutulong ng mga driving schools gaya ng Smart Driving School dahil naibibigay ng Smart ang kanilang best quality service sa pamamagitan ng highly-trained nila at professional driving instructors, mga modern lecture rooms at latest/brand new training vehicles sa abot-kayang halaga.

Ang Smart Driving Corporation ay kinikilalang pinaka-outstanding driving and training school mula 2016 hanggang 2020 ng Costumers Choice Awards, na itinalaga sa Hall of Fame bilang Best Driving School sa 11th National Product Quality Excellency Awards 2016.

Pinarangalan din ang Smart na isa sa Top Performing Driving Schools ng LTO Region 4A.

Tinitiyak nilang bawat nag-eenroll sa kanila ay naturuan ng tamang patnubay at edukasyon sa pagmamaneho bilang kanilang kontrata sa kaligtasan at seguridad sa kalsada.

Para sa iba pang detalye o katanungan silipin ang kanilang website: Smart Driving School