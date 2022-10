Lider ng NPA timbog

Timbog ang No. 3 most wanted na lider ng New People’s Army (NPA) sa Brgy. Padiay, Sibagat, Agusan del Sur nitong Biyernes.

Ayon sa ulat kahapon ni Police Regional Office-Caraga (PRO-13) Director Brig. Gen. Romeo Caramat Jr., nasakote ang suspek na si Rudolfo Dolera, 42-anyos, lider ng Guerrilla Front 21 sa North Eastern Mindanao Regional Committee at residente ng Brgy. Los Angeles, Butuan City sa Brgy. Padiay, Sibagat, Agusan del Sur.

No. 3 most wanted si Dolera sa Agusan del Sur at may arrest warrant sa kasong frustrated murder na inisyu ng Butuan Regional Trial Court Branch 2.

Kabilang ito sa hanay ng mga suspek na naka-engkuwentro ng pulisya sa Purok 7, Brgy. Los Angeles na ikinasugat ng isang pulis noong Hulyo ng nakaraang taon.

“By creating chaos, you will only reap the justice of the law,” ani Caramat matapos itong madakip kasabay ng pagtiyak sa mga residente sa lugar na patuloy ang gagawin nilang pagtugis sa mga elemento na naghahasik ng karahasann sa paligid.