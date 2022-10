‘Karne’ ni Alden katakam-takam sa beteranang aktres

Hindi talaga tumitigil ang Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards sa pagkakaroon ng mga bagong negosyo.

Pero bukod sa pagiging producer, more into food business talaga si Alden. Nang dahil sa ibinigay niyang steak kay Direk Gina Alajar, ang gumaganap na Lola Joy sa Star-Up PH at kunsaan, madalas na kaeksena ni Alden bilang si Good Boy, hindi pa malalaman ng lahat ang bago niyang business venture.

Ang Tasteful Selections ang bagong negosyo ni Alden kaya naman talagang sa loob ng isang dekada, napalago talaga ni Alden ang lahat ng pinaghirapan niya sa showbiz at ‘di matatawaran na isa siya sa pinaka-mayamang Kapuso, if not, isa sa pinakamayamang 30 years old actor sa local showbiz.

Sabi ni Direk Gina na bet na bet ang karne ni Alden, “Thank you Good boy @aldenrichards02 for the yummy steak you gave. I pray for the success of Tasteful Selection as well as your other business ventures. Lola Joy so so proud of you.”

Melissa Gohing masarap – Rocco Nacino

Kung ang Misis lang daw ng Kapuso actor na si Rocco Nacino, ayaw raw nitong mag-celebrate pa ng kanyang birthday, pero para kay Rocco, kailangan dawn a i-celebrate ang kaarawan ng kanyang Misis.

In-love na in-love si Rocco ngayon, both with his wife and his baby. Sabi nga raw ni Rocco sa malapit sa kanya, “complete” na siya sa pagkakaroon ngayon ng sariling pamilya.

At sa birthday message ni Rocco sa kanyang asawa na si Melissa Gohing sa Instagram, sinabi nitong masarap daw mahalin ang kanyang Misis at iba raw talagang magmahal ang Ilongga.

Aniya, “Today we celebrate you my love, who I now call mommy Mel. Thank you for everything, and you know why I say “everything.”

“Thank you for being the team captain of our small family, for the patience, support, never ending love, and for laughing at all my corny jokes.

“Iba talaga magmahal ang isang Ilongga, napakasarap.

“At ang sarap mong mahalin, @gohingmelissa!!

“I know you don’t want to celebrate because you just want to be with @ezrenraffaellonacino today, but you should be celebrated, because you are a blessing in many people’s lives.

“Me and baby Ezren love you so much Mommy Mel!!!

“Happiest Birthday to you mi amor!!”

Daniela Mondragon markado sa mga fan

Masayang-masaya ang actress na si Dimples Romana dahil kahit ilang taon na simula nang gawin niya ang character ni Daniela Mondragon sa Kadenang Ginto, heto’t umaani pa rin siya ng mga recognition.

Si Dimples nga ang kauna-unahang pinarangalan bilang First Ever Jeepney TV Fan Favorite Kontrabida.

At sa pamamagitan ng kanyang Facebook account ay nag-post ito ng pasasalamat.

Ayon dito, “Beginning my Sunday with gratitude.

Years later and still #OhDani slaaaying it again like a true Mondragon. Ikaw talaga Daniela ha! Hindi nauubos ang pasabog mo sakin eh.

Voted as the FIRST ever Jeepney TV Fan Favorite Kontrabida.

“All my love to all my Baby Dragons and all the true Mondragons out there who voted for me!!! Kayo talaga ang tunay na mga Mondragon!!!

“Dahil dyan, all day I’ll be posting on my IG stories KG photos and videos as a treat.

“My Dreamscape Entertainment family, sir Deo Endrinal looook my heart will always be grateful for your trust, love and support.

“My ABS-CBN Star Magic Alan Real familyyy.

My Fahmeely Boyet Ahmee Amanda Ahmee #AlonzoRomeoJose #ElioJuanManolo.

“My Kadenang Ginto fam, on and off cam, my directors, co actors, producers, creative bosses, staff and crew.

“Mabuhay po kayong lahat. May Daniela be a constant reminder how even those perceived with the darkest of hearts will always have good in them, we just need to dig deep and find that one tiny spot of gold no matter how difficult it may seem. Oh and of course to slay life with or without that red maleta.”