Jeremy matindi pagkasabik kay Pia

Matutupad na naman ang panggigigil kay Pia Wurtzbach ng dyowa niayang si Jeremy Jauncey ngayong magkakasama na naman sila sa New York sa susunod na linggo.

Pinoste ni Jeremy ang pagkasabik na makasama muli si Pia matapos ang ilang linggong paninikis nila sa isa’t isa dahil sa mga commitment ng beauty queen, at sa training na rin sa inaasam na New York Marathon.

Sabi ni Jeremy sa larawan nila ni Pia sa Instagram, na nakaupo sa gilid ng swimming pool, magsasama nga uli sila ni Miss Universe 2015.

“Reunited in one week…Marathon time @piawurtzbach,” sey niya.

Tim Connor super react sa Abante story

Umani ng samut-saring reaksyon sa mga nakabasa ng aming panulat dito sa entertainment section ng Abante, tungkol sa Instagram post ni Tim Connor, ang Thai-Brit na sinasabing kasintahan ngayon ng dating beauty queen, aktres na si Maggie Wilson.

Si Maggie ay nakikipagratratan ng mga patutsadahan sa ex , na dinadaan nga sa Instagram.

Naunang nagpasaring si Maggie nang sabihin niya ang ‘small eggplant issues’.

Sumagot naman ang ex niya sa IG na nagsabi naman ng tungkol sa malaking kuweba.

At nag-post din si Tim sa IG na tungkol naman sa, “A huge cave for you? Only after you told me to explore. You can’t beat European engineering @hublot.”

Headline ng Abante sa aming panulat na, “BF ni Maggie Wilson pingalandakan ang malaking ari.”

Ilan sa mga nakabasa ang nag-react at sinabing, “is this really the translation….?! Whoever Maggie’s boyfriend is, his mother won’t be impressed.”

FYI lang, ang mga netizen na sumawsaw sa IG account ni Tim ang nagbigay ng interpretasyon, base sa kanilang mga comment, na ang malaking ari raw nito ang iniyayabang sa kanyang post.

META: Ni-repost ni Tim Connor ang nasulat sa Abante tungkol sa IG post niya, na tila patama sa mga patutsadahan ngayon ng dating magdyowa. At lilinawin ko lang, na ang mga netizen ang nag-interpret noon, at sinula ko lang ang interpretasyon nila, ha!

Bela walang atrasan sa talakan

Matapos magbigay ng kanyang opinyon si Bela Padilla sa naging kontrobersyal na statement ni Sen. Jinggoy na nagsasabing gusto raw ipa-ban ang mga K-drama para mas mabigyang ng atensyon ng mga Pinoy ang mga local TV series, nakipagbaliktakan na ang aktres sa mga netizen na kumontra sa kanyang paniniwala.

Sabi ni @gilbert69517933 sa komento nito sa tweet ni Bela, “mas unahin pa ang pelikula sa mga taong need ng help? Di natin ka-level ang South Korea. At isa pa magaling ang kanilang mga directors, pinag- aralan mabuti nila ang script. Hospital settings nakakatawa yung mga Pinoy artist na role as Nurses and Doctors.”

Resbak naman ni Bela, “What an argument. We literally have different government offices that all have allocated budgets to make sure that every sector in our country runs smoothly. Kung ganyan ang pag-iisip sana pala hindi din sa artista lumalapit pag may sakuna, kasi kayang- kaya naman pala.”

Sagot naman ng isang netizen, na agad din dinelete, “Films are a part of our culture. It’s a form of art. In many ways, films feed audiences ideas and values. Wouldn’t you want to make sure that what is served is of good quality? If they aren’t meant to help the film industry, why do they get to dictate what you watch then?”