Janella, Markus nagbalikan para kay Jude

Larawan ng isang masayang pamilya ang dating ng mga video/photo nina Janella Salvador, Markus Paterson, at Baby Jude. Kuha ang mga video/photo sa ‘binyag’ ni Baby Jude, na isinabay sa kanyang second birthday.

Makikita sa Instagram story ni Janella ang mga video na masayang-masaya sila ni Markus habang karga-karga si Baby Jude. Panay ang tawa ni Janella sa pictorial nilang tatlo.

Panay rin ang pagmi-make face, o paglalaro ni Janella para patawanin si Baby Jude. At siyempre, sabay kumanta sina Janella at Markus ng ‘Happy Birthday’, bago hipan ang birthday cake.

Twinning din sina Janella at Markus dahil pareho silang naka-white sa binyag ni Baby Jude. Ang daming natuwa, na sa wakas ay nakita nila ang dalawa na magkasama sa isang frame.

Ang daming naniniwala na sina Janella at Markus pa rin ang magkakatuluyan sa huli. Kitang-kita pa rin naman ang effort nila na pasahayin ang pamilya nila

Kung wala lang sigurong nanghihimasok sa ngayon, kung walang mga Marites ang sasawsaw, at hahayaang mag-usap ang dalawa, malamang na sa balikan daw mauuwi ang lahat.

Kunsabagay, wala pa namang mga dyowa ang dalawa, kaya may pag-asa pa, di ba? Habang single pa rin si Janella, at kay Joshua Garcia pa rins iya nali-link dahil magkasama sila sa Darna, although may dyowa na nga raw ang guwapong aktor, si Bella Racelis, at si Markus naman ay wala pa ring dyowa, kaya malaki pa ang pag-asa.

Wag lang daw pangunahan ng mga tao sa paligid nila. Hayaang magdesisyon ang dalawa sa buhay nila.

Basta sa ngayon, ginagawa nila ang lahat para mapasaya ang kanilang anak. Bilang mga magulang, aprub sa lahat ang mga kilos, galaw nila. At least, kahit ilang oras lang, nagkabalikan sila, di ba? Na para kay Jude, nagsama ulit sila. (Rb Sermino)