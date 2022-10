Hidilyn Diaz nagdonasyon ng mga weightlifting equipment sa 3 club

KINUMPLETO ni 2020+1 Tokyo Olympics women’s weightlifting gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo ang isa pang misyong magbigay muli sa isport sa pagdodonasyon na mga kagamitan sa mga lalaki at babae sa mga unipormadong samahan at kabataan.

Kasama ang asawa/coach na si Julius Naranjo, tinanggap ng iba’t ibang local government units (LGUs) ang mga equipment sa pag-asa nilang makapagsimula ng weightlifting program sa grassroots level sa loob at labas ng Metro Manila.

Tinanggap ang mga pinagkaloob nilang platform, timbang at bar ng Manila Weightlifting Club sa Tondo, Borromeo Weightlifting Club sa Taguig, at Dasmarinas Weightlifting Club sa Cavite.

Bahagi ang mga donasyon sa tatlong LGU sa Metro Manila ng misyon ni Diaz. Ang phase 1 ay sa nakaraang buwan sa Armed Forces of the Philippines (AFP) sa pamamagitan ng Army, Navy at Air Force.

“Malaking bagay ito kasi itong tatlong weightlifting clubs ay bago,” bulalas Linggo ni Diaz-Naranjo. (Lito Oredo)