Enrile papasibak 29 miyembro ng IATF

Imumungkahi ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na bawasan ang bilang o komposisyon ng miyembro ng Inter-Agency task Force (IATF) na nakatutok sa pagtugon sa COVID-19 pandemic.

Sinabi ni Enrile na napakaraming miyembro ang IATF na nagpapalitan ng opinyon at pananaw sa isang isyung dapat agad desisyunan pero mas natatagalan ang pag-aksyon dahil sa dami ng mga ito.

Irerekomenda aniya ng kanyang tanggapan na gawin na lamang hanggang lima ang miyembro ng IATF mula sa kasalukuyang 34 kung saan ang magiging komposisyon na lamang ay ang presidente at ilang miyembro ng gabinete.

Sa ganitong paraan ayon kay Enrile ay magiging madali ang pagdedesisyon at maiwasan ang matagal na balitaktakan at ingay tuwing mayroong mga pagpupulong ang IATF.

“Alam ba ninyo kung ilan ang member non? 34 person just to get a quorum to make a decision, it takes time. It is now on our table, we are suggesting to reduce it to five with the president and several important cabinet members to seat as members,” ani Enrile.

Madali aniyang makahing ng tulong at payo ang presidente kung kakaunti lamang ang mag-uusap usap sa halip na ang buong 34 na miyembro na ayon kay Enrile ay puro ingay lang ang ginagawa. (Aileen Taliping)