DOTr kasado na sa Undas

Handa ang Department of Transportation (DOTr) sa mga pasaherong uuwi sa mga probinsya para sa Undas.

Ayon kay Transport Secretary Jaime Bautista, dinagdagan ang mga sasakyang panghimpapawid, pandagat at panlupa upang maisakay ang lahat ng inaasahang dami ng pasahero.

“‘Yong ating airport, ready sila sa more flights. ‘Yong ating mga bus companies, ‘yong ating land transport, mayroon silang arrangement para magkaroon ng mas maraming buses and jeepneys,” pahayag ni Bautista.

“‘Yong ating mga barko, lalong-lalo na sa Batangas going to Mindoro and the other destinations in South Luzon, ready sila para isuporta ‘yong pangangailangan ng ating mananakay para sa Undas,” dagdag niya. (Issa Santiago)