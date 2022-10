Donovan Mitchell sinapawan si LeBron James sa Cleveland

Wala pang Cavaliers player – kahit nagngangalang LeBron James – ang nakapagsumite ng back-to-back 30-point games para umpisahan ang season sa National Basketball Association.

Hanggang dumating si Donovan Mitchell.

Umiskor si Mitchell ng 32 at inambus ng Cleveland ang Bulls 128-96 sa Chicago nitong Sabado.

“It’s definitely an honor,” ani Mitchell, pasabog ng 31 sa 108-105 loss sa Toronto sa kanyang Cleveland debut. “Hopefully I can continue to build and do more.”

May apat na 3s si Mitchell, pinaglaruan ang triple-double sa sahog na 9 rebounds, 8 assists.

Nagdagdag ng 16 si Evan Mobley, may tig-15 sina Kevin Love at Cedi Osman. Nilista ni Love ang anim sa 16 3s ng Cavs at nagbaba ng 12 boards.

Wala sa first two games si Zach LaVine (left knee management), bumalik at nagsumite ng 23 points pero nangamote ang Bulls. (Vladi Eduarte)