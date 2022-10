Dolphy award inalay kay Babalu, Maricel pinakamabentang komedyana

Nakaka-touch ang eksena na inalay ang Dolphy Award: Fave Male Comedian kay Babalu.

At karapat-dapat naman na magwagi si Maricel Soriano bilang Fave Female Comedian at si Vandolph bilang Fave Child Comedian.

Sa pagdiriwang ng ika-10 taon nito sa industriya, pinangunahan ng Jeepney TV ang JTV Fan Favorite Awards sa Facebook, TikTok, YouTube para magbigay parangal sa mga minahal na ABS-CBN programs na umere sa throwback cable channel at bigyang pagkilala rin ang paboritong Kapamilya stars ng fans. Nakaboto ang fans sa pamamagitan ng JoinNow, Jeepney TV Fans Facebook Group, at TikTok.

Sina Robi Domingo at Kaila Estrada ang nagsilbing host ng gabi ng parangal. Nagkaroon naman ng special performance sina Alexa Ilacad at KD Estrada ng kantang “Please Be Careful With My Heart,” ang nagwaging Fave Teleserye Theme Song mula sa programang “Be Careful With My Heart.”

Abangan ang “Jeepney TV Fan Favorite Awards: TV Special” sa Oktubre 30 (Linggo), 9 pm sa Jeepney TV, na napapanood sa SKY Cable ch. 9, Cignal ch. 44, GSat ch. 55, at SatLite ch. 37. (Rb Sermino)