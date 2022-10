Cristian Javier, Houston Astros binutata ang New York Yankees

HINDI lang basta tinatalo, nilalamon ng Houston Astros ang New York Yankees sa American League Championship Series ng 147th Major League Baseball 2022.

Kinamada nina Cristian Javier at ng bullpen ang three-hitter at muling nilampaso ng Astros ang Yankees 5-0 Sabado ng gabi tungo sa 3-0 lead sa ALCS sa Yankee Stadium sa New York City.

Tumalbog at nakawala sa glove ni Yankees center fielder Harrison Bader ang flyball ni Christian Vasquez sa second inning, sinundan ng two-run homer ni Chas McCormick tungo sa 2-0 Astros lead.

Isang panalo pa, aabante sa World Series ang Houston sa pang-apat na pagkakataon sa huling anim na season.

Puwede nang isara ng Astros ang series sa Game 4 ngayong araw, gagamiting starter si Lance McCullers Jr. laban kay Nestor Cortes ng New York.

Sa kasaysayan ng major league, iisang team pa lang ang nakabalik mula 0-3 sa postseason para manalo – Boston Red Sox kontra Yankees noong 2004 ALCS. (Vladi Eduarte)