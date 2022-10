COVID pandemya lusaw na – PBBM

Pahupa na umano ang pandemya at unti-unti na ring bumabalik sa normal ang buhay ng mga Pilipino.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa MassKara Festival sa Bacolod City kahapon para makisaya sa selebrasyon.

Sa kanyang talumpati, sinabi ng pangulo na malaking bagay ang pagdalo nito sa MassKara Festival dahil hudyat ito na nakakalabas na ang mga tao at makapagselebra na hindi nagawa sa loob ng mahigit dalawang taon dahil sa pandemya.

Naging mahirap man ang sitwasyon noon, sinabi ng presidente na bumabalik na sa normal ang lahat at panahon na para bumalik sa trabaho at samantalahin ang mga oportunidad tungo sa pagbangon ng bansa.

“The pandemic really put us through the wringer , but we are back. The pandemic is fading away. We are learning to manage it and now it is time for us all to go back to work, to all go back to our normal lives, to remind ourselves of all the opportunities that were before us,” anang pangulo.

Hinimok ng pangulo ang mga taga-Bacolod na ipakita sa buong mundo na nagbukas na ang Pilipinas, at ipakita ang katatagan at talento ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagsusulong ng turismo.

“There’s no denying that, nonetheless it is time for us to go back and exercise once again, show once again the Filipino resilience, the Filipino resourcefullness, the Filipino industry, the Filipino talent. Ipakita natin sa buong mundo na nagbukas na ang Pilipinas. Ito ngayon ang MassKara festival ay isang pagdiriwang hindi lamang sa pagbubukas ng Bacolod kung hindi sa buong Pilipinas,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)