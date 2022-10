Calado pasimuno sa pagsuwag ng FEU Tams laban sa San Beda Red Spikers

TINIMUNAN ni Mark Frederick Calado ang FEU Tamaraws upang tuhugin ang San Beda Red Spikers, 25-17, 25-18, 25-19, sa 2022 V-League Men’s Collegiate Challenge eliminations Linggo sa Paco Arena sa Maynila.

Pumalo si Calado ng walong puntos habang bumakas si Ariel Cacao anim kalakip ang 16 excellent sets para makabangon sa unang taob ang Moray-based squad (1-1) mula sa pagkakadapa kontra Perpetual Help Altas sa limang set noong Biyernes.

May 13 players ang ginamit ni FEU coach Rey Diaz, at 11 ang rumesponde sa pag-iskor at balyahin ng Tams ang SBU sa 1-2 win-loss slate.

“Ang sarap maglaro sa V-League kasi lahat ng team naghanda, lahat malalakas. Good game para sa players namin kasi every game naman all out yan,” sey ni Diaz.

Pumuntos naman si Michael Buddin ng 12 st si Kenny Malinis ng 11 nang dambahin ng NU Bulldogs (2-0) ang Santo Tomas Growling Tigers (1-1), 25-22, 25-19, 25-15 sa pangalawang laro sa liga na inoorganisa ng Sports Vision. (Elech Dawa)