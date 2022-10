Benepisyong asam ng mga solo parent nalalapit na!

Good news po ulit tayo ngayon! Itong ating Republic Act (RA) 11861 o Expanded Solo Parents Welfare Act ay malapit ng ipatupad, at sana nga ay bago matapos ang taon. Nalagdaan na po kamakailan ang Implementing Rules and Regulations (IRR) nitong RA 11861.

Nilagdaan ito nina Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Erwin Tulfo at iba pang miyembro ng inter-agency coordination at monitoring committee na siyang nag-draft o bumuo ng IRR. At sabi po mismo ni DSWD Sec. Tulfo, posibleng bago magtapos itong buwan ng Oktubre ay masimulan na ang implementasyon ng batas na ito. Sana nga.

At bilang isa sa pangunahing may-akda at maituturing na kasama sa mga tatay ng batas na ito, ako po ay talagang nagagalak dahil sa wakas ay mabibigyan na ng karampatang tulong at benepisyo ang ating mga kababayang solo parent. Mag-uumpisa nang makatanggap ng food price discounts, tax exemptions, free legal aid, medical care, subsidiya sa tuition, parental leaves at iba pang prebilehiyo ang mga solo parent natin.

Sa ilalim din ng batas na ito, ang mga solo parent na kumikita lamang ng minimum wage o mas mabababa pa ay makakatanggap ng buwanang cash aid na P1,000 mula sa kanilang local government units (LGUs). Kaya nga po talagang looking forward tayo sa immediate at full release nitong monthly pension sa low-income solo parents.

Napapanahon na pong mabigyan ng expanded social protection program ang ating solo parents lalo’t dumarami na ang bilang ng mga single dads at single moms na kasama sa mga kababayan nating nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Ayon na rin sa report ng Philippine Statistical Authority (PSA) kamakailan, ang kanilang 2021 Family Income and Expenditure Survey (FIES) sa 165,029 pamilya nationwide ay nagpapakita na 19.99 milyong Pinoy ang below poverty level.

Bukod po dito sa buwanang ayuda natin sa solo parents, entitled din sila sa 10% discount at exemption sa value-added tax (VAT) sa mga produktong binibili nila para sa kanilang mga baby tulad ng gatas at diaper; pagkain at micronutrient supplements; duly prescribed na mga ganot, bakuna at iba pang medical supplements mula sa bagong silang na sanggol hanggang umabot ito sa edad na anim na taong gulang.

Gusto rin nating paalalahanan ang mga local executives natin na magtayo ng Solo Parents Offices (SPOs) or Solo Parents Divisions (SPDs) sa kanilang lokalidad bilang pagtalima sa RA 11861. At isumite rin nila sa DSWD, sa quarterly basis o kada tatlong buwan, ang listahan ng kanilang mga solo parent na kuwalipikadong makatanggap ng mga benepisyong isinasaad ng bagong batas.

Naniniwala po tayo na ang isang mas comprehensive package ng social welfare services and development initiatives para sa mga solo parent ay makakatulong sa pamahalaan ni Pangulong Marcos para mas mapagaan pa ang hirap na nararanasan ng mga kababayan nating mga solo parent sa pagpapalaki ng kanilang mga anak upang sila’y maging mas produktibong mamamayan.

Hinihikayat po natin ang DSWD at ang Department of the Interior and Local Government (DILG) na agad magtatag ng centralized database sa lahat ng solo parents na iisyuhan ng Solo Parent Identification Cards (SPICs) and booklets ng mga LGUs.

Saklaw po nitong batas na ito ang mga nabiyudo o nabiyudang magulang, pati ang mga nanay at tatay na hindi kasal, rape victims na nabuntis, mga asawa o kapamilya ng semi-skilled overseas Filipino workers (OFWs) na wala sa Pilipinas sa loob ng mahigit 12 buwan; grandparents at iba pang family members o qualified guardians na siyang bumabalik sa solong responsibilidad sa pagpapalaki ng mga bata; at maging ang mga asawa na naiwang mag-isa matapos makulong ang kanilang mga partner sa buhay.

Kasama rin sa solo parent ang mga indibidwal na ang asawa ay merong mental o physical incapacity para gampanan ang tungkulin sa pamilya; ang mga nahiwalay sa kanilang asawa ng anim na buwan pataas; ang mga nagpa-annul o nagpa walang bisa ng kanilang kasal at ngayon ay solong nagpapalaki ng anak; at mga inabandona ng kanilang mga asawa ng anim na buwan pataas.

Sa mga kababayan nating mga solo parent na kuwalipikadong makakuha ng mga benepisyong isinasaad ng ating bagong batas, dapat po kayong magsumite ng mga kinakailangang dokumento. Puwede na po kayong makipag-ugnayan sa inyong LGU o lokal na pamahalaan.

Kung mag-a-avail naman po ng P1,000 subsidy at mga nabanggit na discounts kailangang magsumite ng affidavit na magpapatunay na walang trabaho, income tax return (ITR) na magpapatunay na minimum wage lamang o mas mababa pa sa minimum wage ang kita, social case study na inisyu ng DSWD at iba pang proof of income.

Naniniwala po ang inyong lingkod na kung maipatutupad nang maayos itong RA 11861, malaking ginhawa po ito sa mga kababayan nating mga solo parent. Para magtagumpay ang batas, ibigay natin ang partisipasyon at kooperasyon ng mga concerned individuals, agencies at LGUs. At kami naman po bilang isa sa mga tagapagtaguyod nito ay nangangakong patuloy na susuporta at magiging mapagbantay upang ganap na mapatupad ng bagong batas na ito na nilagdaan ni Pangulong Marcos.