Bakasyon sa Undas para sumigla turismo – PBBM

Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na umpisahan ang pagpapalakas sa turismo ngayong panahon ng Undas para makatulong sa pagbangon ng kabuhayan at ekonomiya.

Sa Kanyang lingguhang vlog, binigyang-diin ng Presidente ang importansiya ng turismo para magtuloy-tuloy na ang pagbangon ng bansa matapos na malugmok dahil sa epekto ng pandemya.

Kaya aniya ginawa niyang pista opisyal ang October 31 para magkaroon ng mas maraming panahon na magkakasama ang pamilya at maplano ang kanilang bakasyon.

“Umpisahan natin ngayong Undas , isang rason kung kaya natin idineklarang special non-working holiday ang October 31 para naman magkaroon tayo ng mas maraming oras para makasama ang pamilya natin at makapagplano sa ating mga bakasyon.

Ang turismo ay isa sa kasagutan natin para mapadami ang trabaho at mapalawak ang pag-aasenso sa iba’t ibang lugar,” anang Pangulo.

Ang pagpapailaw aniya sa San Juanico bridge nitong nagdaang Huwebes, ay umpisa pa lamang ng maraming proyektong ilulunsad ng gobyerno upang mahikayat ang publiko na bisitahin ang iba’t ibang lugar sa bansa.

Sinabi ng Presidente na ang industriya ng turismo ang isa sa mga susi para sumigla muli ang ekonomiya lalo na sa mga malalayong lugar na mayroong magagandang lugar at magiging daan para magkaroon ng trabaho at kabuhayan ang mga tao.

“Maliwanag na maliwanag ang gagampanang papel ng turismo sa ating tuloy-tuloy na pagbangon. Itong Spark San Juanico Project ay isa lamang sa marami pang proyektong ilulunsad para maengganyo ang ating mga kababayan na bisitahin ang iba’t ibang lugar dito sa Pilipinas,” dagdag ng Pangulo.

Nangako si Pangulong Marcos na gagawing accessible o madaling mapuntahan ang mga lugar na may potensiyal sa turismo sa pamamagitan ng pagpapaganda ng mga kalsada, tulay at iba pang imprastruktura para mas maraming maengganyong bumisita at mas maramingperang papasok sa mga probinsiya.

Binigyang-diin ng Presidente na nais niyang makilalang muli ang Pilipinas sa buong mundo sa pamamagitan ng turismo kaya isusulong nito ang pagpapalakas sa turismo para mas maraming turistang lokal at mga dayuhan ang bibisita sa mga magagandang lugar sa bansa.

“Ang pangarap ko ay mapakilala muli ang Pilipinas sa buong mundo, ang maipakita sa ibang bansa kung gaano kaganda ang Pilipinas, gaano kasarap ang ating mga pagkain, gaano kabait, kahusay at world class ang mga Pilipino. Yan ang Pilipinas na kilala ko at ipapakilala ko sa buong mundo. Lagi pong tandaan, sa bawat pagbiyahe at pamamasyal natin sa napakagandang Pilipinas, tuloy-tuloy ang ating pagbangon,” wika ng Pangulo. (Aileen Taliping) Sent from Yahoo Mail for iPhone