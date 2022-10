Bagong bayani

MAY bagong bayaning umuusbong sa Philippine chess na nagbibigay ng karangalan sa bansa.

Siya ang 10taon na si Nika Juris Nicolas ng Pasig City, ang nanguna sa national team sa 2022 Asian Youth Chess Championships sa Bali, Indonesia noong Oktubre 13-22.

Sumandal ang bansa sa husay niya na nasa paggabay nina coaches Lourecel Hernandez Ecot, Raul Miguel Damuy at Von Carlson Francisco para ihatid ang ‘Pinas sa pag-uwi ng silver sa blitz, bronze sa standard at bronze sa rapid lahat sa team event.

Nakasama ni Nicolas, ang highest pointer sa lahat ng events sa mga pambato ng bansa, sina Kena Areld Galleguez ng Batangas at Princess Rane Magallanes ng Dipolog na lumaban sa mga pambato ng Bangladesh, Iran, Singapore, Indonesia, Uzbekistan, Vietnam, Kazakhstan, India, Sri Lanka, Malaysia, Mongolia, Australia at Taiwan sa under-10 girls division.

Dahil sa draw ni Nika sa top seed Indian, nag-bronze finish ang mga Pinay. Ang Vietnam ang naka-gold at ang Mongolia ang nag-silver.

Nagkampeon din si Nicolas sa girls u-11 division sa katatapos na National Youth & Schools Chess Championships sa Dapitan City. Napahanga niya ang chess community kahit isang taon pa lang sa formal chess training at ang AYCC ang una pa lang niyang over the board international tourney.

“Give my congratulatory greeting to the kids who won bronze,” sey ni Philippine Sports Commission commissioner Olivia ‘Bong’ Coo.

Nanalo rin si National Master Ivan Travis Cu ng Xavier School-San Juan City ng bronze sa standard Individual boys u-14.

Muling masisilayan sina Nicolas at Cu sa Eastern Asia (ASEAN) Youth Chess Championships sa Bangkok, sa Nobyembre 4-13.

Panawagan ko kina Pasig Mayor Vico Sotto, San Juan Mayor Francis Zamora at Chess god father Emanuel ‘Manny’ Pacquiao Sr., dapat ang mga bata gayang nina Nika Juris at Ivan ang makatangap ng karapatang suporta po sa inyo. Kabilang sila pag-asa ng ating inang bayan.