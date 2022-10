Anne Lorenzo bagong Miss Q&A: ‘Showtime’ malungkot sa pagkawala ni Vice Ganda

Patuloy ang paghingi ng explanation ng mga netizen, fan ni Vice Ganda, sa kung bakit wala ang idolo nila sa Miss Q & A grand finals.

Para sa kanila, hindi naging masaya ang grand finals dahil wala nga si Vice, na nagpapasaya sa portion na `yon.

“Nakakainis, wala si Vice!

“We need some explanation kung bakit wala si Meme Vice sa Showtime.”

“Showtime will never be the same without you.”

“Bakit pati si Ion Perez wala rin?”

Iniisip tuloy ng mga fan na baka may problema sa pagitan nina Vice at staff ng Showtime. Ayaw rin nilang maniwala na kesyo may sakit si Vice kaya hindi ito nakapunta.

Anyway, tapos na ang coronation, at may bago na ngang reyna.

Hindi na sinayang ni Anne Lorenzo ang pangatlong pagkakataon ibinigay sa kanya nang hirangin siya bilang “Miss Q & A: Kween of Multibeks” sa”Miss Q & A: Kween of Multibeks Queen-finity War” ngayong araw.

Siya ang napiling koronahan bilang bagong reyna ng Miss Q & A matapos niyang nakuha ang pinakamataas na total combined scores na 92.1% mula sa hurados na sina Nicole Cordoves, Small Laude, Jugs Jugueta and Teddy Corpuz, Jojo Bragais, Zeinab Harake, Doris Bigornia, at Robi Domingo.

Matapang nga niyang sinagot ang tanong sa Final Chukchak kung naniniwala siyang may taong tanga.

Sabi ni Anne, “Naniniwala akong may taong tanga dahil sinasadya niyang magpaka-tanga dahil lahat naman tayo ay may kakayahang malaman kung ano ang tama at mail. Nilikha tayong matalino pero choice natin magpaka-tanga. Sila yung mga totoong taong tanga dahil pinipili nilang magpaka-bobo sa mga sitwasyong na kailangan at kayang-kaya naman nilang maging matalino.”

Tinalo nga niya ang kapwa niyang ‘All-Star Warlahan’ contestant na si Manny Dionisia at si Karen Montecillo.

Bilang grand winner, nanalo siya ng P500,000, isang negosyo package na nagkakahalagang P450,000 mula sa Esting’s Bellychon, pampaganda package na nagkakahalagang P100,000 mula sa Queens Wellness and Beauty Center, isang trophy na gawa ng kilalang visual artist na si Toym Imao, at Queen-finity crown na dinisenyo ng M.S. Crowns.

Kilala si Anne bilang isa sa finalist ng “Miss Q & A InterTALAKtic 2019.” Sa kanyang pagbabalik sa “All Star Warlahan” sa “Miss Q & A: Kween of Multibeks,” muli nga siyang naligwak sa semi-finals.

Buti na lang at swinerte si Anne ng masungkit ang Madlang Pi-Poll’s Choice Award para tumuloy sa grand finals.

Mula siyam na finalists, nakalusot siya sa Top 6 at tinalo si Sashie Esmeralda sa ‘DeBattle.’ Ang iba namang grand finalists na hindi pinalad makausad sa kompetisyon ay sina Ivern Doroteo, Ralph Conducto, at ang Hurado’s choice na si Heart Mae Perez.

Nagbigay naman ng kanyang huling mensahe at nag final walk ang “Miss Q & A InterTALAKtic 2019” grand winner na si Mitch Montecarlo Suansane. Bumaha rin ng magagandang papuri at nag-trending ang hashtag ng show na #MissQandAQueenfinityWar at inihalintulad pa ito sa Miss Universe.

Samantala, abangan ang pagsisimula naman ng bagong segment na “Girl on Fire,” kung saan magpapakitang gilas ang mga kababaihan sa kanilang talento sa pagsasayaw. Huwag din palampasin ang iba pang pasabog ng “It’s Showtime” hosts sa susunod na linggo.