Angel Habacon, San Beda University sinagpang Emilio Aguinaldo College

Mga laro sa Sabado, Oktubre 29 (Rizal Memorial Coliseum, Maynila)

10 am – UPHSD vs NU

12:30 pm – UST vs. FEU

4 pm – DLSU vs AdU

6:30 pm – UP vs ADMU

BINITBIT ng 16 points Angel Mae Habacon ang San Beda Red Spikers sa unang panalo sa limang sabak nang tabigin ang Aguinaldo Lady Generals, 25-20, 19-25, 25-21, 25-20, sa classification ng 1st Shakey’s Super League 2022 Collegiate Pre-Season Chgampionship Linggo sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Manila.

Kinayod niya ang produksyon mula sa 13 attacks at 3 aces upang itulak ang Red Spikers na okupahin ang pang-17 puwesto sa grassroots women’s volleyfest na inoorganisa ng Shakey’s Pizza Asia Ventures Inc. (SPAVI) at ng Athletic Events and Sports Management Group Inc. (ACES) at binihisan ng Rebel.

“Masaya po kami na nakuha namin ang panalo. Sinabi pa sa amin ni coach (Chie Saet) dapat may improvement kami as a team, more improvement din sa sarili at sa chemistry at teamwork,” salaysay ni Habacon

Pumang-18 at kulelat sa torneo ang Gen. Luna-based EAC na walang naipanalo sa limang asignatura.

Winalis naman ng San Sebastian Golden Stags (2-3) kahit ‘di kasama si coach Roger Gorayeb ang Mapua Lady Cardinals (1-4) 25-21, 25-17 at 25-19 upang pumang-15 puwesto

Sinandigan ng Lady Stags si Kristine Joy Dionisio na may 20 markers . (Lito Oredo)