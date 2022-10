11 pulis sa missing sabungero sinibak

Iniutos ni National Capital Region Police Office (NCRPO) Director Police Brigadier General Jonnel Estomo ang pagsibak sa 11 pulis na idinawit sa pagdukot at patuloy na pagkawala ng apat na sabungero, dalawa rito ay magkapatid, sa Cavite noong nakaraang taon.

Sa isang order na nilagdaan ni Estomo nitong Oktubre 21, 2022, sinibak at isinailalim sa restrictive custody ng Regional Headquarters Support Unit (RHSU) sina dating NCRPO Regional Drug Enforcement Unit chief Col. Ryan Orapa; Lt. Jesus Menez; S/Sgt. Roy Pioquinto at Robert Raz; Corporal Alric Natividad, Troy Paragas, Ronald Lanaria, Ronald Montibon, Reynaldo Seno, Ruscel Solomon at Christal Rosita.

Inakusahan sila ng pagdukot sa magkapatid na Gio at Mico Mateo at Garry Matreo Jr. sa Alfonso at Ronaldo Anonuevo, pawang sa Dasmariñas City, Cavite noong Abril 13, 2021 sa umano’y anti-drug operation.

Nakita sa kuha ng CCTV camera ang pagtangay sa mga biktima lulan ng itim na Hyundai Accent, itim na Honda Civic at silver na Hyundai Accent.

Kamakailan, kinasuhan ang mga ito ng National Bureau of Investigation kidnapping, serious illegal detention at paglabag sa Anti-Enforced or Involuntary Disappea¬rance Act matapos umanong magsabwatan ang mga ito para dukutin ang mga biktima. Kasama ring kinasuhan ang mga police asset na sina Nicasio at Nicholes Manio, isang Angelo Atienza at alyas Boss Mark.

Samantala, idinawit din ang mga Manio sa pagkawala ng online sabong master agent na sina Johnver Francisco at Franc Tabaranza sa Meycauayan, Bulacan noong Abril 18. 2021.

Sinabi naman ni Estomo na bahagi ng paglilinis sa kanilang hanay ang hakbang laban sa 11 pulis na inaakusahan ng paglabag at pang-aabuso sa kanilang tungkulin at idiniin na hindi niya kukunsintihin ang sinuman nilang miyembro na lalabag sa batas.