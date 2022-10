Wala sa tono ang imbestigasyon

Tinuldukan na ni Senator Francis Tolentino ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa diumano ay mga overpriced daw at lumang laptop na binili ng Procurement Service ng Department of Budget and Management (DBM) para sa Department of Education (DepEd).

Sa takbo ng hearing parang may hinahabol ang komite dahil sa paspasang diskarte ni Tolentino, chairman ng Blue Ribbon sa pinakahuling pagdinig. Totoong nagsimula ng maaga ang hearing at natapos na ng hapon, pero madami pa rin sa mga resource person ang hindi nakapagpaliwanag ng maayos ng kanilang panig . Sa halip kasing bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag para marinig ng publiko ang kanilang panig ay pinagpasa na lamang sila ni Tolentino ng memorandum sa komite.

Pero kahit ganito ang nangyari, malinaw sa limang hearing ng komite na nasa DepEd at PS-DBM ang mga iregularidad bago pa magpa-bidding para sa laptop contract. Kaya labas na ang supplier sa usaping ito dahil nasunod naman nila lahat ng hiningi ng DepEd at PS-DBM.

Nangyari ang transaksiyon noong kasagsagan ng pandemya kaya’t maraming lugar ang nasa lockdown. At kapag lockdown, halos lahat ay work from home at online ang mga klase . Kaya’t napakahirap makakuha ng malaking order ng mga laptop dahil sa dami ng gustong bumili. Pero kahit ganito ang sitwasyon ay natupad ng supplier ang lahat ng hiningi ng DepEd sa kontrata.

Isa namang nakakapagtaka ay kung bakit ang huling hearing ng komite kung saan pinag-usapan na ang parte ng bidding at implementasyon ng DepEd laptop contract ay ini-schedule ni Tolentino sa panahong adjourned ang Kongreso. Marami tuloy senador ang hindi nakadalo at nakapagtanong.

Sabagay kahit sa mga naunang hearing ay pare-pareho lang ang dumalo–kung hindi si Tolentino ay si Senate Minority Leader Koko Pimentel o ‘di kaya naman ay si Sen. Sherwin Gatchalian. Kaya bandang huli nga ay si Sen. Robin Padilla na lang ang kasama ni Tolentino. Nagpakita lang sandali si Pimentel at nagtanong pero umalis din agad.

Kung hindi pa dumalo si Sen. Jinggoy Estrada ng dalawang beses ay hindi pa mabubuking na tila ba may pinapaboran palang iilang supplier ng mga laptop at iba pang gamit ang DepEd. Ito palang nag-supply ng mga laptop na naging paksa ng imbestigasyon ng Blue Ribbon Committee ay first time lang nanalo sa bidding. Ang natalo nito ay ang Advanced Solutions Inc. (ASI), ang isa sa sinasabi ni Sen. Jinggoy na pinapaborang supplier ng DepEd at ilang beses ng nakakuha ng malalaking kontrata ang ASI sa DepEd.

Ang ASI nga pala ay laging present sa hearing at kuwidaw ka dahil binigyan ito ng pagkakataon ni Tolentino na makapagpaliwanag. Samantalang ang iniimbestigahang supplier sa laptop contract ay halos hindi nakapagpaliwang kung bakit walang dudang sila ang nanalo sa bidding.

Isa pang medyo sablay na nakita natin ay ang pagbusisi ni Tolentino sa pagbabayad ng tax ng supplier at kung anu-ano pang tanong na malayo na sa isyu sa laptop deal.

Binigyan rin ng pagkakataon ni Tolentino na makapagpaliwanag ang Commission on Audit (COA) kung bakit nasabi nitong “pricey” o mahal at “outdated” o luma ang mga laptop na nabili ng DepEd. Pero hindi naman binigyan ng sapat na oras ang supplier na ipaliwanag ang kanilang panig. Mag-submit na lang daw sila ng memorandum.

Kapansin-pansin din namang walang sinabi ang COA na hindi sumunod ang supplier sa mga nakasaad sa mga requirements ng DepEd at sa laptop contract. Wala ring sinabi ang COA na ilegal o maling ginawa ng nanalong supplier.

Kaya kung susumahin, ang maaring pagkakamali na makikita sa imbestigasyon ng komite ay nakatuon sa mga proseso ng PS-DBM at DepEd bago pa man mai-bid ang laptop contract. Samakatuwid ay walang mali o kasalanan ang supplier na sumunod lang sa kung ano ang mga hininging requirements ng DepEd para sa laptops na siyang natatanging papel ng isang supplier para hindi maging komplikado ang pinasok na kontrata.