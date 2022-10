Vice Ganda nagparaya, no-show sa ‘Miss Q&A’

Humingi ng paumanhin si Vice Ganda na wala siya sa mismong Grand Finals ng “Miss Q&A Kween of the Multibeks” nitong Sabado sa “It’s Showtime”.

Ilang linggo nang wala si Vice sa noontime show kaya naman miss na miss na siya ng kanyang mga Ponys.

“Awwwwww!!! Dami ko lang labada at sinampay. Naguuulan pa. I’ll be back soon. Love u!” ayon sa tweet ni Vice nitong Oktubre 12.

Nito ngang Sabado ay grand finals na ng kabugan ng mga beki sa “Showtime” kaya marami ang umasa na sisipot na dito si Vice.

Ngunit wala pa din nga ang Unkabogable Star. Nagpaliwanag naman siya hinggil dito.

“Sorry po wala pa rin ako sa Showtime. Kagabi pa ko umiiyak dahil di ako napayagan for a valid reason,” aniya.

Tila willing naman ang show na i-adjust ang Finals date makasipot lang siya, ngunit hindi umano siya pumayag.

“Di ako pumayag na iadjust ang date ng Finals kasi this event is not about me. It’s about these beautiful girls and their talents. So for now let’s focus on them. Sorry po! (broken heart emoji),” tweet ni Vice nitong Sabado.

Kung may mga nag-iisip daw na binoykot niya ang “Miss Q&A” ay wala umano itong katotohanan.

“Kung alam nyo lang kung gaano to kasakit para sa akin. This segment is very important to me and very close to my heart. Aside from the fact na di ko masusuot yung mga pinagawa kong gowns para aliwin ko (broken heart emojis),” tweet pa ni Vice.

Wala man siya, inanunsiyo naman ni Anne Curtis na si Vice mismo ang gumawa ng mga tanong para sa mga contestant.

“Talagang hindi niya pinabayaan ang Multibeks na kanyang sinimulan,” ani Anne.

Hinirang namang grand winner si Anne Patricia Lorenzo sa “Miss Q&A”.

Special guests naman bilang panel of judges sina JM de Guzman, Robi Domingo, Zeinab Harake, Doris Bigornia, Jojo Bragais, Small Laude, at mainstays Nicole Cordoves, Jugs & Teddy. (Batuts Lopez)