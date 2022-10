Vice Ganda iniyakan na wala siya sa Miss Q&A grand finals

Ni: Glen P. Sibonga

Inamin ni Vice Ganda na iniyakan niya na wala siya sa grand finals ng Miss Q&A Queenfinity War ng “It’s Showtime” kaya kaagad siyang nag-tweet para mag-sorry at magpaliwanag sa madlang people.

“Sorry po wala pa rin ako sa Showtime. Kagabi pa ko umiiyak dahil di ako napayagan for a valid reason. Di ako pumayag na iadjust ang date ng Finals kasi this event is not about me. It’s about these beautiful girls and their talents. So for now let’s focus on them. Sorry po! 💔”

Sa kasunod pang tweet ay sinabi niyang, “Kung alam nyo lang kung gaano to kasakit para sa akin. This segment is very inportant to me and very close to my heart. Aside from the fact na di ko masusuot yung mga pinagawa kong gowns para aliwin ko. 💔💔💔💔💔”

Bagama’t hindi tinukoy ni Vice kung ano ang valid reason na ito kaya siya wala, malamang isa sa dahilan ay abala rin kasi siya sa shooting ng pelikula nila ni Ivana Alawi na “Partners In Crime” na official entry sa Metro Manila Film Festival 2022 kaya naghahabol din sila sa deadline.

In-expect kasi ng marami na present si Vice sa grand finals lalo na’t itinaguyod niya ang gay pageant na ito sa “It’s Showtime.”

Kaya hindi maiwasang may mga nalungkot at nadismaya na wala siya. Ayon nga sa isang netizen, “Vice Ganda’s outfit, look, and her power is what i need right now in this grand finals. It doesn’t feel right when s(h)e’s not there.”

“Miss Q and A Grandfinals without Vice Ganda is not normal,” sabi pa ng isa.

Binanggit naman ng “It’s Showtime” co-host ni Vice na si Anne Curtis na ang Unkabogable Star ang gumawa ng questions para sa grand finals kaya hindi nito pinabayaan ang Miss Q&A.

Si Anne Patricia Lorenzo ang itinanghal na grand winner ng ikatlong season ng Miss Q&A. (GLEN P. SIBONGA)