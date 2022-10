Valentina panis sa tapang, sama ng ugali ni Padre Salvi

Hindi inasahan ng Kapuso actor na si Juancho Trivino na mapupuri ang pagganap niya bilang si Padre Salvi sa historical portal fantasy series ng GMA na Maria Clara At Ibarra.

Bumagay raw na maging kontrabida si Juancho at kuhang-kuha niya ang pagiging mabangis at mapanakit na si Padre Salvi na may lihim na pagnanasa kay Maria Clara sa Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal.

May mga netizen nga ang nag-tweet na mas nakakatakot pa raw si Padre Salvi kesa kay Valentina sa Darna!

“Padre Salvi is the scariest villain on Philippine primetime TV right now!! Pasensya na muna Valentina!!!” tweet ng netizen na agad na impress noong mapanood si Juancho sa MCAI.

Tweet ng isa pang netizen: “Sa wakas, may remarkable role ka na. Just enjoy the limelight and be thankful of the role, this is how you will be recalled as an actor–Juancho Trivino is name. If someone mentions Juancho Trivino, the other one will not ask “sino yun?”

Nagpasalamat naman si Juancho sa mga natatanggap niyang papuri sa pagganap niya bilang si Padre Salvi. Ini-enjoy lang daw niya ang role na pinagkatiwala sa kanya. (Ruel Mendoza)