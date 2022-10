Unbothered queen: Toni Gonzaga wapakels sa mga kaaway, dedma sa mga nega

Ang saya-saya ni Toni Gonzaga nang humarap sa piling-piling showbiz press.

“Sa wakas nagkita-kita rin tayo. Puro zoom na lang ang presscon ko!” sabi ni Toni, na in fairness, isa-isang binabanggit ang pangalan ng mga kaharap na showbiz press.

Anyway, tungkol nga ‘yon sa show niyang ‘Toni’ na umeere na sa ALLTV. At yes, masaya si Toni na ang ganitong talk show ang binalikan niya, matapos ang ilang taon.

May mga offer raw sa kanya na teleserye (GMA 7 ba o TV5?), pero mas pinili raw niya ang alok ng ALLTV, dahil talk show talaga ang gusto niya.

Ang bongga rin na halos lahat ng tanong ay sinagot niya. At sobrang positive nga niya, na kahit ang mga negatibong tanong, nadadala niya sa mas positibong perspektibo.

Sa tanong kung naghilom na ba ang sugat na nagsimula noong kampaniya, dahil sa pagsali niya sa partido ni President Bongbong Marcos, heto ang sagot niya.

“Wala namang healing process, kasi for me, maghi-heal ka lang kapag nasaktan ka, di ba? Ako kasi, hindi ako nagdu-dwell sa mga ganun, kasi I know the real story, alam ko kung ano ang nangyari.

“I don’t think healing is the right term. Hindi healing.

“It’s just that, you choose to move forward. Walang healing.”

May mga Kapamilya star na ba na nagri-reach out na kay Toni?

“Yeah, oo meron naman siyempre. Wala naman kasi akong… If you notice, even before, I never responded, I never said anything against anybody.

“So wala rin akong sinabi. So wala. I don’t know? I don’t healing is the right term.

“Kasi ako, sabi ko nga, I don’t want to dwell o mga negative-negative na `yan! Move forward na!” sabi ni Toni.

Pero, ano ang masasabi niya sa bansag sa kanya na ‘Unbothered Queen?’

“Ah, ang mga netizen lang ang nagtawag niyan sa akin. Sila lang ang nagsasabi niyan sa akin. But I like it when they said it. I guess you choose the people who can bother you!

“Just choose the people na you will spend your time. And if it’s not healthy for you, if it’s not healthy on your mental state, you just move forward,” sabi na lang ni Toni. (Dondon Sermino)