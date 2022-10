Tulay bumigay sa 2 overload truck

OVERLOADING. Ito ang nakikitang dahilan kung bakit gumuho ang parte ng tulay ng Carlos P. Romulo Bridge sa Bayambang, Pangasinan noong Huwebes ng umaga, ayon sa Department of Public Works and Highways-Ilocos Region (DPWH-IR).

Sa isang statement, sinabi ni DPWH-IR director Ronnel Tan na ang dalawang truck na nahulog sa nasabing tulay at sobra sa timbang ang rason kaya ito gumuho.

“The condition of the bridge is fair, meaning there are no visible major defects,” ani Tan.

Ayon kay Tan, ang tulay ay itinayo noong 1945 at mayroong load limit na 20 tons ngunit ang dalawang truck, isang 12-wheeler dump truck at isang Elf truck, ay may bigat na 63.3 tons at ang isa ay may anim na tons.

Aniya, ang maintenance crew ng Pangasinan 4th district engineering office ay agad na naglagay ng warning sign para e-inform ang mga motorista at pedestrians na dumadaan dito.

“A bailey bridge that will serve as a temporary route will be installed in two weeks’ time,” ayon kay Tan.

Ang dalawang truck na nalaglag sa pagguho ng tulay ay naglalaman ng mga fertilizer at buhangin.

Sa ulat ng municipal rescue team, apat katao ang nasugatan ngunit sila ay nasa maayos nang kalagayan.

Samantala, ang local government unit naman ng Bayambang ay nagbigay ng libreng sakay sa mga naapektuhang residente habang guidelines naman ang binigay sa mga motorized na bangka na tumatawid sa ilog. (Allan Bergonia/Vick Aquino)