Terrence Fortea, Peyups nilabas dugong kampeon

INUPUAN ng defending champs UP Fighting Maroons ang solo top spot matapos pitasin ang ika-anim na panalo sa pitong salang sa bisa ng 76-51 panggugulpi sa UST Growling Tigers, Sabado, sa unang laban ng 85th UAAP men’s basketball action sa Ynares Center sa Antipolo City.

Nagbida ng 14 puntos si Terrence Fortea na may kasamang 3 assists, 3 rebounds at 3 steals para sa Fighting Maroons.

Nagpakawala ng 14-2 run ang Maroons sa simula ng bakbakan buhat kina Fortea, Zavier Lucero at Carl Tamayo.

Tumipa si Lucero ng 12 puntos na may 5 rebounds, 5 steals, 4 assists at 3 blocks, habang si Tamayo ay may ambag na 9 na puntos.

Gumanti naman ng sariling 20-3 run ang UST para ibaba ang pinakamalaking 28 puntos na abante ng UP sa 11, 60-49, may 5:55 la ang nalalabi.

Ngunit depensa ang itinugon ng UP nang muling bumanat sina Fortea, Tamayo at Lucero upang pigilin ang Tigers (1-6) sa plano nitong resbak. (Annie Abad)