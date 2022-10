Sey mo Xian Lim? Kim Chiu atat nang manloko ng dyowa

Sigurado na nga na magiging maganda ang 2023 kay Kim Chiu ngayong balik teleserye na naman siya.

Binida ni Kim sa Instagram ang proyektong magdadala uli sa kanya sa telebisyon, kasama sina JM de Guzman, Paulo Avelino.

At makakasama pa niya ang Diamond star na si Maricel Soriano, kaya ganun na lang ang pasasalamat, at katuwaan ni Kim.

Sa Instagram ay pinost niya ang naganap na a story conference ng Linlang.

“#Linlang coming this 2023. Beyond grateful to @dreamscape. Thank you, dreamscape fam, sir @deo_edrinal for this big opportunity you entrusted me with. Eversince I started my journey here in showbiz, dreamscape has been with me. Taking this role one big challenge, and I’m here for it. I am excited to work with @pauavelino for the first time, finally. THE @officialmaricelsoriano and for a series with @1migueldeguzman. I am lost for words, but I can’t wait for the series to start with the help of our directors @mannyqpalo @jojosaguin and the rest of the team Linlang and the amazing cast. This will be great. See you 2023!!! Finally.”

Well, dahil hula ng marami na isang babaeng manloloko ng asawa ang role niya, biro nila ay sabik na raw si Kim na lokohin sina JM at Paulo, ha! Kaloka!

Si Kim atat nang manloko ng dyowa sa harap ng kamera, ha! Anong sey mo Xian Lim?

META: Dalawang taong pinatahimik ng Covid-19 pandemic ang TV acting career ni Kim. Huling proyekto niya 2020 pa, ang “Love Thy Woman”.

Na-miss si Chiz? Heart balik Pilipinas na

Nasa Pilipinas uli si Heart Evangelista, base sa post ni Camille Prats sa kanyang Instagram, na nagpapakita sa fashionista/actress.

Binalandra ni Camille ang photo opt nito kasama si Heart na kuha sa loob ng dressing room sa studio.

Puring-puri ni Camille ang kagandahan ni Heart sa naging message caption nito sa post.

“Nice bumping into you @iamhearte. Always looking so lovely my Missy!” sabi ni Camille.

Marami sa mga netizen ang biglang nag-throwback sa dating teen show ng dalawa, ang “G-mik”. Para nga raw nagkaroon ng reunion ang dalawa sa muli nilang pagkikita.

May mga nagsasabing hindi tumatanda ang dalawa at mas maganda pa ang mga ito kaysa noong kabataan nila.

Well, inaabangan nga ng mga fan ang pagkikita nina Heart at Sen. Chiz Escudero. May mga nagsasabi, na baka na-miss ni Heart si Chiz, kaya biglang bumalik sa Pilipinas.