‘Pinas 2.2 trilyon target utangin sa 2023

Kinumpirma ni Senate Minority leader Koko Pimental na sa ngayon ay may nakalinya na umanong total projected borrowings na P2.207 trilyon para sa 2023 .

“This will add to our growing outstanding debt. With P13 trillion national debt, each of the 109 million Filipinos today owes P119,458,” giit ni Pimentel.

Inaasahan na ang dagdag pang pangungutang ng pamahalan sa susunod na taon ay upang mapondohan ang Support for Infrastructure Projects and Social Program (SIPSP) na aabot sa halagang halos P150 bilyon.

Giit ito ni Pimental kasabay ng pagsasabi na kapos na sa pondo ang pamahalaan sa operasyon nito at hindi naman inaasahan ng Bureau of Internal Revenue (BIR) na malalampasan nito ang kanilang collection target dulot ng kinakaharap na economic crisis.

“There’s no new source of revenue that can be tapped to fund the half-a-trillion allocation.

Therefore, the only viable option for the government is to borrow more in 2023 to fund ‘sipsip’ and all other items in the unprogrammed funds,” ayon sa senador.

Ang SIPSP ay bahagi umano P588.1 billion “unprogrammed appropriations” na nakapaloob sa proposed P5.268 trillion budget para sa susunod na taon.

Mapopondohan lamang ang mga ‘unprogrammed appropriations’ kung may sobrang kita o may dagdag na pagkukunan na pondo o kaya’y dagdag na foriegn project loans.

Bukod sa SIPSP, kabilang pa sa unprogrammed funds ang P5 billion para sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines; P380.6 billion support para sa foreign-assisted projects; P20.69 billion support para sa government-owned and/or controlled corporation; P10 billion capital infusion sa Bangko Sentral ng Pilipinas, at P18.96 billion para sa benefits at allowances ng healthcare and non-healthcare workers.

Una nang sinita ni Pimentel ang budgetary item sa 2023 proposed budget dahil sa kawalan ng detalye na nagmistulang isang malaking-ma¬laking lump-sum item up na maituturing na pork barrel allocation. (Eralyn Prado)