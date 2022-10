Panliligaw

Bihira na tayong maligaw.

Noong unang panahong hindi pa laganap ang teknolohiya, kailangan nating tandaan ang direksyon para makarating sa isang lugar. Hindi lang tayo basta masaya sa kumpletong address. Dapat may palatandaan o landmark.

Kapag maliligaw noon, magtatanong kung paano makakarating. Kung namamasahe, ano-ano ang ruta ng sasakyang bus, dyipni, o traysikel; kung saan bababa, kung ilang kanto ang lalakarin o kung magtratraysikel ba muli. Aalamin kung saan hihinto, ano ang kulay ng bubong, saan gawa ang bahay. Kakatok. At kung swerteng naroon ang hinahanap, pagbubuksan at papapasukin.

Nang magsimulang maging popular ang mga cellphone at kung may signal din lang, magte-text sa pupuntahan habang hinahanap ang lugar. Kung may load, tatawagan para mabilis ang pagbibigay ng direksyon.

Nang lalong lumaganap ang teknolohiya at internet, madali nang hanapin ang isang lugar na pupuntahan. Hanapin sa mapa. Tingnan ang mismong lugar. Malalaman kung gaano katagal ang biyahe depende sa sasakyan mo. O kung maglalakad ka.

Bihira na tayong maligaw at mawala. Ang huli kong natatandaan ay nang mamisikleta ako kasama ng isang kaibigan at napadpad kami sa bulubunduking bahagi ng Laguna at Quezon. Inakala naming mas maayos kahit na mas malayo ang isang landas kapalit ng isang maikli pero mabato at lubak-lubak.

Naligaw kami. Nawalan ng mapagtatanungan. Walang pakinabang ang gadget dahil wala ring signal lalo ang internet. Ang dapat sana ay pag-uwi nang ikasiyam ng umaga ay naging ikatlo ng hapon.

Gayong bihira na ang naliligaw, nais kong sabihin sa inyo na may pakinabang naman ang pagkakaligaw. Nakapagtatanong tayo, nagkakaroon ng pagkakataon na makausap ang isang tagaroon. Tumatalas ang ating pandama. Nagagamit natin ang kaalaman sa direksyon lalo’t, hindi ba, may lugar na narating na natin noon na pilit inaalala?

Magandang pagnilayan din ang ugnayan ng salitang ‘ligaw’. Depende sa paraan ng pagbigkas, magkakaroon ito ng dalawang masasabing magkaugnay na kahulugan. Una ay ang ligaw bilang pagkawala sa isang lugar gaya ng tinalakay ko na. At ikalawa, na alam kong alam din ng marami, ay ang ligaw o courtship sa Ingles. Nanliligaw sa isang nagustuhan. Sinusuyo.

Sa panliligaw, nais ipadama ng marami sa atin ang kakayahan para lamang mahalin. Nariyang susunduin ang nililigawan kahit na sa malayo nakatira. O kaya ay aayaing kumain sa isang lugar na ang presyo ng pagkain ay kailangan pang pag-ipunan. O kaya ay magreregalo. O kaya ay ipadamang mabuting tao. Lahat ito upang kalugdan o sa kulturang Filipino, sagutin.

Kapag nanliligaw, umaasa ng sagot. At walang ibang sagot kung hindi oo. Pagtitiyak na mahal din ng nililigawan ang nanliligaw. Isa lamang ang sagot, oo. Kung hindi oo, hindi ito pagsagot. Pambabasted ang tawag ng marami. Hindi gusto. Dapat itigil na ang panliligaw.

Minsan ko na itong nabanggit sa klase ko. Bakit kako iisang salita ang nasa ubod ng mga salitang naliligaw at panliligaw? Habang ang una ay nangangahulugan ng pagkawala sa isang lugar, ang ikalawa ay pagpapakita ng hindi pangkaraniwang kabutihan.

Kaya sabi ko sa mga estudyante ko, suriing mabuti ang lugar para hindi maligaw at ang isang tao upang makilala higit sa panliligaw.