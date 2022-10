‘Masarap kasama’ Ian nag-enjoy kina Rabiya, Andrea

Pasabog ang bagong action series ni Ian Veneracion, na mapapanood sa Amazon Prime Video, ang ‘One Good Day’. Grabe, trailer pa lang, mamamangha ka na sa mga eksena ni Ian, na dinirek ni Lester Ong.

Sina Rabiya Mateo, Andrea Torres, ang dalawang babae na kasama niya sa ‘One Good Day’.

Kumusta ang pakikipagtrabaho kina Rabiya, Andrea?

“Si Rabiya ang love of his life, ng character ko. Pero she dies early. ‘Yun ang nag-start ng lahat ng kaguluhan, na nag-revenge siya, that’s why nag-resort siya sa violence.

“Working with Rabiya, she’s always on time. Very professional!

“Si Andrea very professional din. Lahat sila masaya kasama sa set.

“Para kaming basketball team na hindi na kami naninibago. Unlike pag wala ka sa bubble, hindi naman talaga kayo nagkakasama. Sa bubble, even after work, nagkakakuwentuhan kayo.

“We eat together. Some would drink together. Maganda ang bonding.

“Walang bad times,” sabi ni Ian.

Puring-puri rin ni Ian si Joel Torre. Kuwento ni Ian, may eksena na sa kanya lang naka-focus ang camera, pero ang kaeksena niya ay si Joel. Ang ginawa ni Joel, umakting pa rin na kung ano ang kailangang ibigay sa eksena, binigay pa rin.

“Hindi siya kita sa kamera, ha! Pero ang ginawa niya, umiiyak talaga siya. Ganun siya mag-support. Kaya nung turn ko na, binigay ko rin ang full performance ko. Ganun kami sa set,” sabi pa ni Ian.

‘Korean ‘wag i-ban!’ — Veneracion

Anyway, usap-usapan nga ngayon ang tungkol sa planong pag-ban sa mga Korean drama, movies, series, para mas mabigyan nga raw ng suporta, atensyon ang mga gawang Pinoy.

Pabor ba si Ian sa ganung suhestiyon?

“It’s like ah… If I’m in a basketball team, at natatalo sa ibang team. I think, ang sasabihin ko sa team ko, mag-practice pa kami. Instead of banning the other team, di ba?” sabi niya.

Mas maganda nga raw ang may kakumpetensiya, dahil mas ginagalingan, pinaghuhusayan ang trabaho.

“And I really believe in Filipino talent. We have good writers, good directors, good actors, na puwede mong ilaban world class. Kahit sa Hollywood, kayang-kaya.

“Ang tanong lang, budget! Bigyan tayo ng budget na pang-Hollywood movie, imagine kung ano ang magagawa natin. Nakakagawa nga tayo ng movies na small budget, pero maganda.

“So instead of banning, my personal opinion, sana suportahan na lang. Kaya Koreans are flourishing, because they are well supported by their government,” esplika pa ni Ian.

So, umaasam nga si Ian ng suporta sa gobyerno, kahit sa pamamagitan ng pagbabawas ng tax.

Naalala pa raw ni Ian na noong bago-bago siyang action star, at kainitan ng career nina Fernando Poe, Jr., Rudy Fernandez, umiwas daw ang mga Hollywood movies distributor, kasi mas malakas nga raw ang mga Pinoy action movies noon, kesa sa mga Hollywood films, pagdating sa mga sinehan sa Pilipinas.

“Ngayon tayo na ang umiiwas sa mga Hollywood movies, na makasabay sila. So sana, with the support of the government, with the support of the viewers, mabuhay natin ulit ang movie industry.

“Kasi pag namatay ang movie industry natin, who’s gonna tell our story? No one wants that, di ba? So, magtulong-tulong tayo,” sabi na lang ni Ian.

Anyway, puwedeng-puwede ngang ipantapat ang One Good Day series ni Ian, na ipalalabas sa Amazon Prime Video, na prodyus ng Studio Three Sixty. Hitik na hitik sa aksiyon, bakbakan, barilan, at sabi nga ni Ian, nakalimutan niyang hindi na siya bata, dahil ginawa niya lahat ng matitinding eksena nang walang dobol.

Bilib na bilib nga si Direk Lester Ong sa dedikasyon ni Ian, na kahit superstar na nga raw, pagdating sa set, handang-handa at sobrang professional.