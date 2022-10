Kasalang bayan at buhay mag-asawa

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano!

Tuwing buwan ng Hunyo, marami ang nagpapakasal dahil ito ang buwang hango sa pangalang Juno, ang Roman goddess na kilala rin sa Greek Mythology bilang Hera. Siya ang itinuturing na diyosa ng kasal, panganganak at pagbubuntis.

Ngunit sa paglipas ng maraming panahon, hindi na masyadong patok ang buwan ng Hunyo sa pagpapakasal kundi ang buwan na ng Disyembre.

Sa datos ng Philippine Statistics Authority (PSA) bago nagkaroon ng pandemya noong 2019, pinakamaraming ikinakasal sa buwan ng Disyembre sa 12 percent. Sinusundan ito ng buwan ng Pebrero, 11.5 percent; Mayo, 11.1 percent; at Abril, 10.3 percent.

Wala sa top 4 ang buwan ng Hunyo habang pinakakaunti naman ang nagpapakasal kapag buwan ng Nobyembre na may 5 percent lamang.

Bunsod ng COVID-19 pandemic, lumiit ang bilang ng mga ikinasal noong 2020 dahil sa mahigpit na health protocols. Nagkaroon lamang ng pagluluwag noong 2021 hanggang sa kasalukuyan ngunit marami sa ating mga kababayan ang nagdadalawang-isip pa rin sa pagpapatali sa pinansiyal na kadahilanan.

Nakarating po sa kaalaman ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list ang hangarin ng ilan nating kababayan na maikasal upang maging sagrado na ang kanilang pagsasama. Tinupad po natin ang kanilang pangarap at nalalapit na po ang pag-iisang dibdib ng ating 20 pares na tutulungan nating maikasal sa Disyembre sa Sorsogon.

Hangad po natin na sa pamamagitan ng ating programa ay mas mapagtitibay pa ang relasyon ng bawat mag-asawang Bicolano! Para naman sa problema sa buhay pamilya, handa rin ang inyong lingkod at Ako Bicol Party-list na tumulong sa abot ng aming makakaya.

Kamakailan lamang, dumulog sa programang ‘Tabang Ora Mismo ni Zaldy Co’ ang isang ginang na iniwan ng dati niyang kinakasama. Humingi siya ng tulong para mabigyan ng sustento ang kanilang tatlong taong gulang na anak.

Kuwento ni Joy Perez ng Camarines Sur, isang taon na siyang hindi nabibigyan ng sustento ng dating kinakasamang si Victor Dacer. Dati raw siyang binibigyan ng P800 buwanang sustento pero natigil ito. Hangad ni Joy na mabigyan siya ng buwanang P5,000 sustento para sa anak.

Ayon po kay Atty. Janel Arrine Balista ng Department of Social Welfare and Development (DSWD)- Region 5, labag sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Children Act ang hindi pagbibigay ng sustento sa anak.

Maaaring maghain ng reklamo si Joy sa DSWD ngunit pinayuhan ni Atty. Balista ang magkabilang panig na ayusin muna ang gusot upang hindi na umabot sa korte ang usapin.

Puwede raw magpadala ng demand letter ang DSWD sa ama upang obligahin itong magbigay ng sustento sa kanyang inabandonang anak. Sa huli, ang pagdedesisyon sa halaga ng sustento ay case to case basis depende sa lagay ng pamumuhay ng ama, ina at ng anak.

Palagi nating naririnig ang kasabihan na ang pag-aasawa ay hindi mainit na kanin na kapag napaso ka ay iluluwa mo na lang. Hangga’t maaari, panatilihin natin ang pagsasama ng mag-asawa. Kaya nga kapag kinakasal, ang wedding vow ng groom at bride ay magiging kabiyak ng kanyang puso, sa hirap o ginhawa, sa sakit man o kalusugan ay mamahalin mo siya habangbuhay.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!