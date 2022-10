Kaabang-abang ang Manila International Fashion Film Festival

Isang kaabang-abang na event ang magaganap sa October 28, 2022 sa pinakabonggang venue ang Okada Hotel. Ito ang kaunaunahang Fashion Film Competition sa bansa na lalahukan ng mga film directors, fashion icons, fashion designers, fashion stylist, hair at make up artists ng mga ibat ibang bansa na pinagsama sa isang 3 minutes film. Ang mga fashion films na mga kalahok at may ibat- ibang tema. Pinagsamang fashion at kuwento na may kaugnayan dito. Kaya kaabang-abang ang naturang kompetisyon. Sa ibang bansa ay pinahahalagahan na ang ganitong klase ng paggawa ng pelikula sa pamamagitan ng pagpaparangal.

At dahil dito ang pamunuan ng Ganap International Magazine at Fame Foundation ay nagsagawa ng ganitong kompetisyon na magpaparangal sa ganitong klase ng pelikula. Ito ay kaunaunahang magaganap at mangyayari sa ating bansa na lalahukan din ng taga ibang bansa. Ang dahilan kung bakit isasagawa ang ganitong klase ng tema ng pelikula ay para mabigyan ng pagkakataon ang mga film directors ng bagong platform. Para mapalawak ang industriya na kanilang gagalawan.

Ang halos tatlong taon ng pandemya ang nagdulot ng kahirapan sa buong mundo kaya naman sa muling pagbangon ng ekonomiya ang pinagkakaabalahan ng lahat. Maraming nawalan ng trabaho at negosyo. Kaya sa pagbabalik ng lahat ay muling nakapag isip kung paano makakapagsimula ang lahat ng tao at negosyo.

Ang ideya ng Fashion film ay makakatulong sa mga naapektuhan ng pandemya. Tiyak na pag pumatok ang ganitong klase ng pelikula ay magbubukas ng bagong oportunidad sa industriya ng pelikula at mga negosyo. Maraming mga kumpanya ng mga pagawaan ng damit, sapotos, bags, at iba ang magpapagawa ng fashion film para maging business campaign ads nila.

Samantala sa kasalukuyang Manila Fashion Film Festival, ito ay binubuo ng ilan sa film directors at Fashion Icons na lumahok upang bigyan buhay ang ganitong klase ng kompetisyon. Sa gabi ng parangal ay ipapalabas ang mga fashion films na may tig tatlong minuto . Halos sampung fashion films na lumahok ang maglalaban-laban sa gabi ng parangal.

Ang naturang gabi ng parangal ay pamumunuan ng Fame Foundation at ng Ganap International Magazine.

Ang layunin ng Fame Foundation ay mag-produce ng mga events para makatulong sa mga artists mula sa industriya ng fashion at entertainment na naapektuhan ng pandemya. Upang muling makaahon at mabigyan ng lugar kung saan sila ay maka kapag simulan muli. Binabalak ng Fame Foundation na mag tayo ng isang Lugar na One Stop Shop. Isang Lifestyle Boutique na meron ng salon, rental clothes, Made to order RTW at meron din coffee shop. Bibigyan ng prebilihiyo ang mga nagsara ng mga shop, salon at mga negosyo. Ang presidente ng nasabing Fame Foundation ay si Atty. Maggie Abraham-Garduque isang sikat na celebrity lawyer. Samantalang ang naturang parangal ay ididirihe ng batikang event direktor na si Larry Asistin.

Magkakaroon ng parangal para sa best fashion film, best director, best performance of a fashion icon, best editing, best hair and make up, best stylist at marami pang iba.

Ang mga hurado ay mga artista, director, fashion Icons, Fashion Designers na mga banyaga sa ibang bansa at ang Iba ay sa ating bansa.

Hindi lang isang event ang magaganap sa October 28, 2022.

Ang naturang event tulad ng Fashion Film Festival ay isa lamang sa magaganap ng araw din iyon.

Magkakaroon din ng launching ng mga bagong mukha na maaring maging artista at commercial models ng Young Faces to Watch. Sila ay may fashion show din na bibihisan ng mga magagaling na fashion designers. Meron din Catwalk Philippines isang modelling Competition. Meron din silang fashion show na bibihisan ng mga miyembro ng Designer’s Circle of the Philippines. At syempre ang highlight ng buong event ay ang Fame Awards. Dadaluhan ng mga artista, Fashion Designers, Fashion Icons at ng Iba pa.

Kaya magkita kita tayong lahat sa Okada Hotel sa October 28,2022.