Juliana inisnab imbitasyon sa ‘Miss Q&A’ finale?

Mula noong Season 3 ng “Miss Q&A” sa “It’s Showtime” ay palagi nang nagtatanong ang mga netizen kung bakit hindi kasali o naiimbita si Juliana Pariscova Segovia.

Siya kasi ang Season 1 grand winner kaya marami ang tumataas ang kilay na tila iniisnab niya ito.

May ilang taga-Showtime, staff na in-unfriend na rin umano siya kaya feeling niya ay hindi na rin talaga mangyayari na iimbitahan siya sa noontime show segment.

At kung kelan naman siya nakatanggap ng imbitasyon, tsaka naman siya hindi available.

“As much as i want to, kaso hindi talaga keri..Thank you @itsshowtimena for inviting me..and to all the Queens of Ms.Q and A Season 3 Best of luck and Congratulations,” say ni Juliana sa FB post nitong Sabado.

Kalakip nito ang screen shot ng convo niya with R.M. Barbie kung saan may mensahe umano sa kanya ang “Showtime”.

“Hi Barbs. Ask lang po baka po available si Juliana tom sa Miss Q&A grand finals live,” ayon umano sa staff nito.

“Sorry! Kakabasa ko lang po. Hindi po ako puwede bukas, may shooting po ako. Pasabi po sa Showtime good luck at maraming salamat sa imbitasyon.

“Wag po sanang isipin nila na inisnab ko sila. Salamat po,” reply naman dito ni Juliana.

Ginatungan naman ni Direk Darryl Yap ang isyu sa kanyang post.

“Wag ka na magdahilan Juliana, ang sabihin mo, nagmamalaki ka kasi bakit ngayon ka lang ininvite at bakit nakakarating sayo na bawal kang banggitin sa show. Ok bye,” ani Yap.

Hirit pa ng ilang netizens, bakit daw kasi ngayon lang nag-imbita ang noontime show? Akala daw ba nila na hindi busy si Juliana, na ini-expect nilang makakapunta ito kaagad kahit a day before the event ang invite?

Noong Sabado, October 1, ay muling napanood ang mga dating kalahok ng “Miss Q&A na sina Brenda Mage, Odessa, Manny Dionisia, Ralph, Jewel, Marigona, at Elsa Droga. (Batuts Lopez)