Hala bira! Jordan Clarkson ratsada

BUMOMBA si Jordan Clarkson ng team-high 29 points para ihatid ang Utah Jazz sa 132-126 overtime win kontra dinayong Minnesota Timberwolves sa Target Center Biyernes ng gabi.

Limang Jazz pa ang umiskor ng double digits sa pangunguna ng 24 ni Lauri Markkanen na may 13 rebounds at 5 assists pa. Umayuda ng 21 markers si Kelly Olynyk, may 12 points, 11 assists si Mike Conley.

Namusyaw ang 30 points ni Anthony Edwards at 27 ni Karl-Anthony Towns sa Wolves. May 23 points, 6 rebounds at 7 assists si D’Angelo Russell.

Hinablutan ng 23 rebounds ni ex-Jazz Rudy Gobert ang dating team pero naka-9 points lang sa Wolves.

Naghulog ng tigalawang tres sina Clarkson at Olynyk sa dulo ng regulation para itulak ang Utah sa 120-113 lead pero nakabalik pa ang Minnesota, nilista ang huling pitong puntos para ibuhol sa 120-120 sa buzzer.

Sa extra time, pumasok ang leaner sa paint ni Markkanen para ilayo sa apat 12 sconds na lang. (Vladi Eduarte)