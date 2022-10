Ex-PNP chief matunog na DOH Usec

Matunog ang pangalan ni Camilo Cascolan bilang susunod na Department of Health (DOH) Undersecretary.

Si Camilo Cascolan ay isa sa mga tinatawag na ‘Davao boys’ kung saan isa siya sa mga miyembro sa poder ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, at ilang beses na rin nagsilbi sa rehiyon ng Davao.

Pinalitan ni Cascolan si Archie Gamboa noong 2020 bilang Philippine National Police (PNP) chief.

Sa isang Twitter post na umani na ng 3,602 likes, makikita ang pangalan ni Cascolan na posibleng umupo bilang DOH Undersecretary.

Doc gene on Twitter: “Sa mga naghahanap ng resibo, eto po. (I cropped the page because there were other names). Gusto kong makita ang basis for his qualification for this position. https://t.co/4ZRZSKWk7A” / Twitter.

Wala pa namang reaksyon ang Malacañang at DOH kaugnay sa sinasabing pagkakatalaga kay Cascolan na Usec. (Carl Santiago)