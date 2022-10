Danicca Celis kabogera sa UP

WINALIS ng University of the Philippines (UP) Lady Maroons ang nakasagupa na Mapua University (MU) Lady Cardinals, 25-19, 25-21, 25-11 upang mapanatiling malinis ang kartada sa 2022 Shakey’s Super League Collegiate Pre-Season Tournament sa Rizal Memorial Coliseum, Sabado.

Nagtala si Marianne Sotomil ng kabuuang 18 puntos mula sa 18 attacks upang ibigay sa UP Lady Maroons ang ikaapat na panalo sa Pool A.

Tumulong naman ang itinanghal na Best Player of the Game na si Maria Danicca Celis, maging si Jewel Hannah Ysabelle Encarnacion na may tig-siyam na puntos.

Mapanatiling malinis ng Lady Maroons ang kartada patungo sa matira-matibay na quarterfinals kung saan makakasama ito sa Pool E.

Tuluyan namang nagpaalam ang Lady Cardinals na may 1-3 kartada. (Lito Oredo)