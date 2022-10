COPA Reunion Challenge: Nicola Queen Diamante kuminang sa languyan

KAPWA kuminang sina Nicola Queen Diamante at Paulene Beatrice Obebe sa Congress of Philippine Aquatics, Inc. (COPA) Reunion Swim Challenge 3rd leg Sabado sa Teofilo Ildefonso swimming pool sa Rizal Memorial Sports Center.

Pambihira ang 11-taong-gulang na si Diamante mula RSS Dolphins Swim Club sa girls class A ng 50-m butterfly sa oras na 34.72 segundo at sa 50-m freestyle (31.69) para simulan ang kampanya na mapantayan ang matikas na apat na gintong medalyang napagwagian sa second leg ng tournament nitong Agosto.

“Nag(training lang po kami ni coach kahit balik na sa school at nabawasan ang load sa oras. Ang mission ko po kasi talaga every tournament ay malampasan ko ang personal best ko at manalo ng gold medal,” pahayag ni Diamante, nagninning din sa nakopong pitong gintong medalya sa COPA’s Novice Swim Fest sa nakalipas na buwan.

Nagtagumpay naman si Obebe sa girls 12 years old 50-m freestyle Class A (29.97) at 50-m butterfly (31.22) sa grassroots developmental tourney na a inorganisa ng COPA sa pakikipagtulungan ng Samahang Manlalangoy ng Pilipinas (SMP), Philippine Sports Commission (PSC), Speedo at Milo.

“Talagang naghanda po ako nang todo para sa tournament na ito. Ito po ang regalo ko sa pagtitiyaga ni coach at sa suporta ng parents ko, “ sambit ni Obebe mula sa Aqua Sprint Swim Club.

Sinabi ni Tournament Director Chito Rivera na bukod kina Diamante at Obebe, ilang mga swimmer rin sa lower class ang muling nagwagi.

Ang dating national mentor at COPA co-founder na si Pinky Brosas naman ay nakisama kina Rivera at technical director Richard Luna sa paggawad ng mga medalya at sertipiko sa lahat ng mga medalist at kalahok.

“Itong klase ng programa ang kailangan ng Philippine swimming. Ang mas maraming paligsahan ay mas mataas ang pagkakataong matuklasan natin ang mga mahuhusay na manlalangoy. At kung mabibigyan natin ng tamang training and education pati ang mga coaches nila, walang duda na talagang may mararating ang ating mga atleta. Malaking bagay din itong initiative ni Cong. Eric Buhain na pasasalihin din nang libre ang mga underprivilege students natin sa public schools, dahil ang mga tagong talento nila lalabas iyan at sa huli mapapakinabangan ng ating bansa sa international tournaments,” pahayag ni Brosas, two-time Olympian at mentor ng mga Pinoy swimming champion na kinabibilangan ni Buhain.

Ang iba pang mga nagsipagwagi ay sina Jane Therese Barbosa sa girls 10-under 200-m Individual Medley (3:21.62); Anod Jose Padre (boys 200m IM, 3:19:21); Kirsten Angel Escala (girls 11- 50-mbutter Class B, 40.44); Cathlene Joy Hergania (class C, 44.01); Veronika Ella Lumapas (girls 12-50m butterfly, class B, 37.60); Joe Vanie Gonzales (class C, 42.97); Leatriz Balucating (girls 13 50m fly , class A, 33.07); Kyle Cruz (class B, 34.50); Maria Barreto in grisl 14 50m fly (class A, 30.44); Niki Atienza (class B, 33.72); Riana Santiago (class C, 38.20); Marie Estrella (girls 150over 50, fly, class A, 31.98); Ysabelle Aleazar (class B, 32.54); Ysabelle Abejero (class C, 36.43); Alrech Sarmiento (boys 11 50-m fly, class A, 34.86); Carlisle Vasquez (class B 39.91) at Clarenz Layos (class C, 43.90). (Abante Sports)