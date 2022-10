Bulldogs, Tigers patulisan ng pangil sa men’s V-League

KAKAPITAN ng National University Bulldogs ang bangis ni Nico Almendras pagharap nila sa University of Santo Tomas Growling Tigers sa V-League Men’s Collegiate Championship ngayon Linggo sa Paco Arena sa Maynila.

Winalis ng Bulldogs ang College of Sainte Benilde, 25-15, 25-17, 25-20 noong Biyernes, pero tiyak na maapapalaban sila ngayon dahil galing din sa panalo ang Espana-based squad UST.

Kinalmot ng Tiger Spikers ang Arellano U sa limang sets sa kanilang huling laban.

Magsisimula ang paluan ng NU at UST sa ala-1 ng hapon pagkatapos ng banatan sa pagitan ng San Beda at Far Eastern U sa alas-10 ng umaga.

Magtatapat naman ang Perpetual at University of the Philippines sa alas-3 habang huling laro ang Adamson at La Salle (5 pm.). (Elech Dawa)