BF ni Maggie Wilson pinangalandakan ang malaking ari

Inako ng Thai-British na si Tim Connor ang pagresbak sa ex ni Maggie Wilson, matapos magpatutsada tungkol sa isang malaking kuweba.

Nagposte si Tim ng larawan niya na kuha sa event ng Hublot, isang luxury watch brand. Nakasuot si Tim ng black and white ensemble outfit, black coat at white long sleeves.

Sa caption mababasa ang salitang kuweba at ang pasaring ng negosyante na ipinagmamalaki ang kanyang pagkalalake o tila sandata.

“A huge cave for you? Only after you told me to explore. You can’t beat European engineering @hublot!” sabi ni Tim.

Nakuha ng mga netizen ang gustong tumbukin ni Tim sa kanyang mensahe na patungkol daw sa ex ni Maggie, kaya naman aliw na aliw ang mga itong sumawsaw sa isyu.

@pageantadiaisback, “Hahaha Ewan ko ha. For me lang sa mga ganyang genitals na usapin, mas savage kung sa new jowa ni Maggie na daks manggaling ang rebat. Iba yung impact pag sa kanya mismo manggaling e hahaha.”

@aaasimlegend, “Iyak si small.”

@cting2, “Cannot beat European engineering nga naman.”

@ribjoyweng, “Slow clap for u tim #bitterkasisiEx”.

@kveenie, “Wow!!!! Thankful that Maggie has someone on her side to kick Vs egoistic ass!!” (Rey Pumaloy)