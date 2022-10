Bela Padilla binakbakan si Jinggoy: ‘Nakakahiya!’

Kasalukuyang nasa Seoul, South Korea ngayon ang actress na si Bela Padilla at nagsu-shooting ng movie niya.

Kaya naman hindi nakapagtataka na mas may impact sa kanya ang pinag-uusapang suhestiyon na pagba-ban ng mga k-drama sa bansa, ayon kay Senator Jinggoy Estrada.

Nagbigay rin si Bela ng kanyang pahayag tungkol dito sa pamamagitan ng kanyang Twitter account. Ayon kay Bela, “nakakahiya” raw.

“Pinapanuod ng mga Pilipino ang kdrama kasi ginagastusan at mataas ang production value ng mga palabas nila. I’m currently in South Korea shooting a Filipino film and the difference of how they work is inspiring. I’m saddened as a filmmaker in the Philippines that we don’t get the same support, funding or help from our government. Even the production costs, working hours, talent fees of writers, directors and everybody involved in making a film is too far for us to even compare.

“I agree that if we level the playing field and if filmmakers in the Philippines are given the same respect and support, we definitely could create world class content too. Sadly that isn’t the case. But to ban certain programs because their doing better than us is such a petty move.”

At sab inga niya, “Be happy for others and learn from their success. Kaya siguro tayo hindi masyadong umaasenso, pinupuna kasi natin ang mga taong masaya. Nakakahiya.”

Halos karamihan sa mga Twitter followers niya ay agree sa naging statement ni Bela. Pero may isang netizen na nagsabi rito na, “Ang ingay mo, as if ang rami mong alam te. Mag-aral ka kaya te wag puro arte at kuda baka PolSci lang hindi mona kaya Hahahahaha.”

May nireplayan din si Bela at sabi nga niya, ‘pag may sakuna, sa artista lumalapit. “What an argument. We literally have different government offices that all have allocated budgets to make sure that every sector in our country runs smoothly. Kung ganyan ang pagiisip sana pala hindi din sa artista lumalapit pag may sakuna, kasi kayang kaya naman pala.”

In fairness to Bela, isa siya sa mga artista na kahit noon pa, basta alam niyang kailangan niyang maglabas ng opinyon niya ay gagawin niya at hindi siya ‘yung play safe lang palagi.

Aktres gusto nang palayasin ng TV network

Posibleng i-release na lang ng isang network ang isang actress sa kontrata nito. ‘Pag nagkataon, baka panghinayangan ng actress ang pagkakataon na pinapirma siya ng network.

Ang kaso, hindi dahil sa walang trabahong maibigay ang network sa kanya. Dahil may ibang interes ang actress other than her showbiz commitments, madalas ay tinatanggihan daw ng actress ang mga trabahong inaalok ng network.

Eh, nakakontrata siya sa network. Natural na ito dapat ang priority niya. Very understanding naman din ang network sa ibang interes ng actress, pero mukhang too much na raw. Kaya mukhang iri-release na lang nila ito.

‘Yun lang, mukhang hindi nari-realize ng actress na malaking bahagi ng mga raket na nakukuha niya ay dahil alam na affiliated siya sa isang network.