Baron emosyonal sa second chance sa mga adik

Sobra-sobra ang pasasalamat ni Baron Geisler sa mga papuring natatanggap dahil sa pagganap niya sa “Doll House” movie ng Netflix.

Pasok kasi sa Top 10 sa sampung bansa worldwide ang “Doll House” at hanggang ngayon ay nangungunang movie sa Netflix PH.

Bagay na bagay umano sa kanya ang istorya nito na tungkol sa second chances.

Hindi kasi lingid sa lahat na naging kontrobersiyal ang aktor dahil sa pagiging alcoholic at may ilan pang nakaaway sa showbiz industry dahil dito.

Tinalikuran na niya nang lubusan ang bad side niyang ito at umaasang magtutuloy-tuloy nang muli ang kanyang showbiz career.

Sa YouTube, nagbigay siya ng mensahe sa kanyang mga fans bilang Tito Clyde.

“Kung hindi po dahil sa inyong pagmamahal at suporta ay hindi po namin maaabot ito.

“In-orchestrate po ito ni Abba Father Jesus. I praise Him and I’m pointing all the glory, honor and praise back to the cross.”

Pinasalamatan niya ang MAVX productions, si Direk Marla Ancheta, co-stars lalo na kay Yumi na si Althea Ruedas, kanyang manager, Netflix, at asawang si Jamie Evangelista.

Umaasa ba si Baron ng acting award dahil dito?

“Ang dami nagsasabi na ‘Baron, best actor, pang-award ito’. Pero actually ang pinaka-award and reward is the embrace of our Kabayans here and abroad.

“I’ve had so many accolades, awards na rin before pero hindi po kagaya nito kasi award? Object lang ‘yan eh. Pero ‘yung love and support galing sa mga tao, that’s just priceless. Hindi nabibili and I’m grateful.

“Hindi siya tagos sa utak, hindi nakakalaki ng ulo. Nakaka-humble pa nga eh. Mas tagos sa puso,” esplika ni Baron.

Naging emosyonal at mangiyak-ngiyak na nagbigay ng mensahe si Baron sa kinatatayuan niya ngayon bilang aktor.

“Hindi ko akalain na makakabalik but dahil kay God, you know, He truly is a God of second chances.

“For me this film is about redemption, forgiveness and then second chances, second wind,” ani Baron.

Sobrang relate dito sa “Doll House” si Baron sa mga kagaya niyang nasira ang buhay dahil sa addiction.

“Itong movie na ito nagbukas ng heart strings, ng mga puso ng mga tao para ma-realize nila na kailangan pagbigyan ang ibang tao na magkaroon ng second, third, fourth chances. Specially with people with addiction.

“Kung hindi po natin sila maintindihan ay mahalin, tulungan na lang po natin sila. I’m one of them kasi so never give up on people.

“Kung si God nga hindi naggi-give up di ba.

Habang buhay ang tao, may pag-asa,” ani Baron.

Kung willing daw na magbago ang mga may addiction, sana ay huwag naman silang pagsarhan ng pinto.

Umaasa rin si Baron na makatrabaho ang ilang kilalang celebrity na nagbigay ng pagbati sa tagumpay ng kanyang movie. (Batuts Lopez)