Bantag papanagutin! Pamilya ni Percy duda sa autopsy ng middleman

Hindi kumbinsido ang pamilya ng itinumbang radio brodkaster na si Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid, sa resulta ng autopsy report ng National Bureau of Investigation (NBI) sa bangkay ni Jun Villamor Y Globa ang umano’y middleman sa pagpatay.

Sa dalawang pahinang consolidated initial report isinumite ni NBI Medico Legal Marivic Villarin-Floro kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla dumanas umano ng hemorrage sa puso si Villamor.

“The heart showed a hemorrhagic area over the left ventricle. The mitral valve is sclerotic, which could indicate previous illness or valvular infection,” ayon sa consolidated initial report sa pagkamatay ni Villamor na inilabas ng NBI at na nagpapatunay na walang foul play.

Samantala sa panayam ng Abante sa counsel ni Percy na si Atty. Toto Causing, umaasa pa rin silang magkakaroon ng breakthrough sa autopsy repport.

“Ang problema natin is hindi tayo happy sa NBI autopsy. The usual suspiscion na nagsasabing pinapatay para hindi na dadako pa sa mastermind, ‘yan ang pinoproblema ng pamilya,” giit ni Atty. Causing.

Inamin din ng abogado ni Mabasa na aprub naman ang NBI na magbigay ng bahagi ng bangkay ng nasawing middleman para sa hinihingi nilang panibagong eksaminasyon o toxicology examination.

“Para masigurong walang lason, doon malala¬man,” dagdag pa nito.

Hihingin din ng pamil¬ya Mabasa ang tulong ng ekspertong si Dr. Raquel Fortun sa isasagawang independent autopsy sa bangkay ng middleman sa pagpaslang sa kaanak.

Isa pang naging palaisipan sa pamilya ay ang naging komento ni Fortun na walang eksaktong petsang nakasaad kung kailan isinagawa ang autopsiya.

Kinuwestiyon din ng kilalang forensic na si Fortun kung bakit kinukunan ng COVID test ang isang patay na.

Bukod sa hinihinging indepedent autopsy ay nais din panagutin ng pamilya Mabasa ang sinuspinding Bureau of Corrections (BuCor) chief Gerald Bantag sa pangyayari.

“We can impute his administrative liability, bakit nakalusot sa Bilibid ang cellphone,” ayon pa kay Atty. Causing.

Giit pa ni Atty. Causing, number 1 policy sa Bilibid ay no cellphone pero nakalusot ang transaksyon ng sinasabing middleman at ng gunman ni Percy.

Nauna rito ay sinabi ni Roy Mabasa, kapatid ni Lapid na sumama ang kanilang loob nang mabalitaang namatay ang middleman. (Juliet de Loza-Cudia/Betchai Julian/ Edwin Balasa)