Taksil, manloloko? Kim Chiu kamumuhian sa ‘Linlang’

Ayan na nga, nilabas nan g ABS-CBN ang pasabog nilang teleserye sa 2023, na ang bida nga ay sina Paulo Avelino, Kim Chiu, JM De Guzman.

At kasama ang premyadong aktres na si Ruby Ruiz, at siyempre ang nag-iisang Diamond Star na si Maricel Soriano.

Nakakaintriga ang title na “Linlang”, ha!

Sa teaser na inilabas ngayong Biyernes (Oct. 21), iikot ang kwento sa pagtataksil at panloloko na siguradong panggigigilan ng mga manonood.

Kasama sa star-studded cast sina Jaime Fabregas, Raymond Bagatsing, Vance Larena, Heaven Peralejo, Adrian Lindayag, Race Matias, Anji Salvacion, at Kice.

Binahagi ni Maricel ang kanyang excitement sa pagganap sa kanyang karakter at sa kapanapanabik na kwento para sa magsisilbing comeback TV series niya.

“Excited din ako. Ang gagawin ko ‘yung isang way, hindi ‘yung the normal way,” sabi ni Maricel.

Nagpatikim din si Paulo sa kwento at sabi niya, “Sa isang relasyon, ‘di kadalasan isang side lang lagi ‘yung nagkakamali.”

Excited na rin si Kim na harapin ang bagong challenge sa paggawa ng isang magandang kwento.

“We’re up for the challenge. Sobrang iba talaga, ibang-iba and it needs a lot of hard work!” sabi ni Kim.

Ang “Linlang” ay sa ilalim ng direksyon nina Jojo Saguin at Manny Palo. Ayon kay Direk Jojo, isa itong ‘one-of-a-kind series.’ “Heavily researched. First time sa lahat ng TV series sa buong Pilipinas,” saad niya.

Abangan ang “Linlang” ngayong 2023.

Kanya-kanyang hula na ang mga fan sa role ni Kim. Pero, feeling ng marami, isang babae na magtataksil, manloloko ng asawa ang papel ni Kim. At kung totoo ang hula nila, first time nga raw ni Kim na gumanap ng ganitong role, na mapangahas.

Sabi nga kasi sa introduction sa character ni Kim: “In a role you’ll love to hate!”

Meaning, kamumuhian ba ang karakter ni Kim sa ‘Linlang’? Abangan! (Rb Sermino)