Simu Liu tinaas dangal ng mga ‘Filipino’ sa Amerika

Natuwa ang maraming Pinoy sa Marvel actor na si Simu Liu dahil sa pagtama nito sa isang comedian kung paano dapat i-address ang word na Filipino.

Sa naganap na Celebrity Jeopardy! ay kalaban ni Simu ang dalawang TV and film comedians na sina Ike Barinholtz at IIliza Shlesinger sa semi-finals ng game.

Ang binigay na clue sa kanilang tatlo ay: “October is the history month for this Asian American ethnic group that includes Olivia Rodrigo and Jo Koy.”

Sumagot si Barinholtz ng: “What are Filipinos?”

Acceptable naman daw ang sagot ni Barinholtz, pero tinama iyon ni Simu. Hindi raw dapat “What are Filipinos?” kundi “Who are Filipinos?”

Natatawang puna ni Simu: What do you mean, ‘What are Filipinos?’ What do you mean by that, Ike?”

Sagot ni Barinholtz: “Oh my god, that’s not what I meant. You have to answer in the form of a question.”

Dahil sa ginawang correction ni Simu, nakatanggap siya ng maraming tweets mula sa maraming Filipino-Americans at pinapasalamatan siya sa pag-correct nito sa pag-address sa mga Filipinos. Tinaas daw kasi ng aktor ang dangal ng maraming Pinoy sa ginawa nito.

“Thank you for speaking out and correcting him. I appreciate you, Simu.”

“This is so funny. I love @SimuLiu so much. Thanks for standing up for my people. Poor @ikebarinholtz.”

Ang bida ng Marvel film na Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ay isa sa mga nakikipaglaban sa karapatan ng maraming Asians sa Amerika at isa rin siya sa tumutulong sa non-profit organization na Stop AAPI Hate na tumutuligsa sa nagaganap na Asian Hate ngayon sa iba’t ibang parte ng Amerika at sa ibang bansa. (Ruel Mendoza)