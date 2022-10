Romnick binuking tunay na ugali ng KathNiel

Binunyag ni Romnick Sarmenta kung gaano katotoo sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla sa harap at likod ng kamera.

Ayon sa beteranong aktor, hindi lang silang mga artista ang inaalagaan ng KathNiel sa set kundi pati ang crew ng “2 Good 2 Be True.”

“Pag may naganap, kunyari sa set, may nadinig sila na merong hindi naman aksidente, pero medyo nasaktan, kunyari, utility or something, ‘uy nabagsakan ng ganito si ano sa paa,’ titigil ‘yung dalawa, ‘asan siya?’ Pupuntahan nila ‘yun, tsetsekin nila, tatanungin nila kung ano ang kailangan, magpapabili ng gamot or something,” kuwento ni Romnick.

Saksi nga si Romnick sa pagiging consistent ng dalawa sa concern sa kanilang set. ‘Yun daw ang dahilan kung bakit patuloy na minamahal ng mga tao ang KathNiel pati na ang kanilang mga katrabaho.

Napag-usapan din ang halos limang dekada ni Romnick sa showbiz. Dati raw ay hindi niya naiisip na artista siya.

“Sa ibang tao, ‘Showbiz ‘yan.’ Pero sa amin, parte ‘to ng buhay namin. Ito ang alam namin. If you put me in any other work, siguro I would feel like fish out of water.”

Patuloy na subaybayan si Romnick sa ‘2 Good 2 Be True’ na napapanood sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, at TV5. Napapanood naman ang advance episodes nito sa Netflix o iWantTFC. (Rb Sermino)